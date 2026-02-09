股匯雙彈！新台幣勁揚1.18角 收31.56元

股匯雙彈！新台幣結束連3黑收31.56元。(記者陳梅英攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕台股週一出現報復性反彈，大盤指數大漲逾600點作收，外資回頭買超、並於午後大舉匯入資金下，配合美元由高點回落，新台幣兌美元匯率也升破31.6元價位，最後收在31.56元、勁揚1.18角，匯價結束連3黑，成交量22.88億美元。

美股6日大漲，連動台股週一跳空開高，盤中一度狂飆逾800點，最後上漲621.7點，收在32404.62點，三大法人同步買超，合計買超361.51億元。其中，外資結束連2日賣超，轉為買超，單日買超金額為247.69億元。

新台幣匯價上週重貶2.1角，今日在外資熱錢重新回流下，午後升勢轉強，盤中最高一度升抵31.518元、強升1.6角。

匯銀主管表示，相較於外資上週兩個交易日賣超超過千億，今日買超金額不算大，但新台幣升值超過1角，不光是外資熱錢匯入，還有出口商年底拋匯需求助攻。

惟台股距離封關僅剩2個交易日，外資是否願意抱股過年仍有待觀察，且美國兩大重要數據包括通膨以及因政府關門延遲公布的就業報告都將在台股封關日後才公佈，預料本週新台幣匯價走勢仍將隨國際股匯市震盪。

不過今年以來，在央行雙向穩匯策略下，新台幣大致在31.5元上下2角波動，匯銀主管認為，除非國際有突發事故，預期今年農曆年前新台幣封關應該也是落在此價位。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數下跌0.51%、主要亞幣全面走升。其中，韓元升值0.49%最多、新幣升值0.41%、新台幣也升值0.37%、日圓升值0.19%、人民幣亦升值0.16%。

日本首相高市早苗在週日大選中以壓倒性優勢勝出後，週一日圓兌美元匯率先貶後升，市場正密切關注是否再度出現所謂的「高市交易」。自高市早苗去年10月上任以來，日本股市屢創新高，但同時伴隨日本公債與日圓同步走弱，市場稱此現象為「高市交易」。

