股匯雙挫新台幣續寫逾半年新低 11月已貶值逾4角

（中央社記者潘姿羽台北14日電）美國政府即將重啟，不過市場對AI泡沫化的疑慮未消，加上聯準會官員對12月是否降息持保留態度，利空罩頂，美股大跌，台灣股匯市今天同步下挫，台股跌506.06點，新台幣貶破31.1元，收在31.15元，貶6.9分，台北及元太外匯市場總成交金額爆量至20.945億美元。

美國政府停擺導致金融市場籠罩烏雲，儘管關門事件告終，但部分經濟數據缺失，導致聯準會官員對於降息持保守態度，從芝商所FedWatch工具可看出，市場對於聯準會12月降息的期待有所下修。

市場對於AI泡沫化的擔憂持續，並對華爾街高度期待的降息是否成真產生疑慮，美股應聲重挫，道瓊大跌797點、費半重挫3.7%，亞股也一片低迷。

熱錢出逃下，台灣股匯市今天同步下殺，台股開低震盪，盤中下挫520點，摜破27400點關卡，終場收在27397.5點，下跌506.06點。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步賣超，合計賣超838.4億元，其中光是外資就大砍台股603.99億元。

新台幣兌美元爆量貶值，今天以31.06元開盤後，外資源源不絕匯出，匯價迅速貶破31.1元，盤中最低觸及31.167元。儘管出口商加大拋匯力道，眼見貶勢加劇，午後又略為縮手，央行雖有調節，但未強勢扭轉走勢，終場收在31.15元，續寫逾半年新低。

新台幣匯率今天同步收週線，本週累計貶值1.05角或0.34%，週線連2貶。

11月以來，新台幣累計已貶掉4.01角，雖延續貶值走勢，但幅度明顯擴大。外匯交易員指出，台股站在歷史高檔，賣壓沉重，截至今天，外資已經連11賣，加上近期亞幣走勢偏弱，均讓新台幣貶值難走回頭路。（編輯：楊蘭軒）1141114