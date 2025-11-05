股匯雙挫新台幣貶4.8分 收30.954元逼近31元

（中央社記者潘姿羽台北5日電）市場憂AI熱潮泡沫化，美股4大指數全數收黑，台灣今天上演股匯雙挫，台股應聲跌破28000點大關，新台幣兌美元收盤收30.954元，貶4.8分，繼續進逼31元整數關卡，並續寫逾半年來新低紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額為17.37億美元。

隨著市場對AI人工智慧熱潮的樂觀情緒消退，美股領跌之下，亞洲股市今天一片慘綠，台股開低走低，盤中一度重摔逾700點，隨後跌點收斂，終場下跌399.5點，收在27717.06點，守住月線約27653點。

廣告 廣告

儘管台股下殺，且外資今天大砍台股575.27億元，新台幣匯率跌幅有限，今天以30.96元開盤後，最高30.928元、最低30.986元，波動區間未達1角。

外匯交易員直言，今天區間確實比想像中還窄，一方面是外資呈現雙向操作，而非一面倒匯出，另一方面，央行昨晚突然發布新聞稿，強調新台幣匯率相對穩定，外界勿臆測，這番表態充滿想像空間，多少產生影響，讓今天市場操作更為審慎。

外匯交易員接著指出，外資一向是主導新台幣升貶的關鍵力道，值得注意的是，今天外資大砍台股，在匯市卻是雙向操作，有些匯入，加上台股後來跌幅也有收斂，不排除外資逢低買進、回補台股，這部分或許明天再觀察一天，方向會更明朗；但若外資繼續提款台股並匯出，則可能加劇貶勢，衝破31元大關。

新台幣盤中低點觸及30.986元，距離31元整數僅剩半步之遙。外匯交易員認為，美國聯準會12月降息與否還是未定數，市場重新調整降息預期，導致美元指數轉強，加上台股漲高回落，獲利了結賣壓湧現，碰到31元是時間早晚的事；只是近期央行調節都站在美元賣方，推測態度是不希望貶值太快，眼前先看是否能夠站穩31元。（編輯：楊凱翔）1141105