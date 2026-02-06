股匯雙挫！新台幣收31.678元、創9個月新低 封關前易貶難漲

新台幣收31.678元、貶3分，連續三日收黑，更創下9個多月以來新低。廖瑞祥攝



美股主要指數重挫，台股早盤重挫逾600點，新台幣匯率近來緊貼台股走勢，今（2/6）日一早以小貶開出，外資雖持續匯出，力道相較日前放緩，匯價盤中再度回測31.7元整數關卡，不過，出口商逢低拋匯，央行也進場阻貶，終場收31.678元、貶3分，連續三日收黑，更創下9個多月以來新低；本週合計貶值2.1角，周線由紅翻黑。

美國科技巨頭近來陸續公布財報，引發投資人對AI相關類股估值過高的疑慮，而美國上週初領失業救濟金人數高於市場預期，職缺數下滑至2020年以來最低水準，恐意味著勞動市場轉弱，種種利空之下，美股四大指數盡墨，美元指數在97.8附近徘徊。

匯銀人士表示，台股被美股拖累，指數盤中跳水超過600點，新台幣匯率一早以貶值1.2分、31.66元開出，外資持續匯出，但金額相較昨日略有收斂，匯價朝31.7元回落，午後出口商在31.688至31.699元附近拋匯，央行也進場拉尾盤，收在31.678元，創下去年5月1日以來新低，總成交值量縮至22.215億美元。

匯銀人士指出，近期新台幣與台股連動性很強，隨著外資連兩天賣超，匯價朝31.7元方向測試，距離下週封關只剩三個工作天，除了觀察台股是修正或轉向，還有美國即將公布的最新非農就業報告，確認景氣與就業走勢，新台幣呈現易貶難漲格局，短期內在31.5至31.7元間震盪，不排除往31.8方向回落。

另外，匯銀人士透露，儘管封關前有出口商的賣壓，但一天十支（1000萬美元）的限制仍在，對於推升匯價走揚的力道有限，反而是壽險業，近期逢低進場，且並無結售的限制，對匯率升貶帶來不少壓力，封關前夕仍需密切留意。

