股匯雙挫！新台幣連二黑、貶2.3分 挑戰31.5元關卡

台股開高走低，又外資11月累計賣超金額3576億元，匯出力道並未停歇，新台幣匯率今（12/1）日以小幅升值開出，在熱錢出走下，一路貶至31.46元，盤中出口商有零星拋匯，但方向呈現一面倒，終場收31.431元、貶2.3分，連續兩日收黑，而美國即將公布最新數據，市場偏向觀望，總成交值量縮至16.295億美元。

美股經歷4月以來最大回檔後，11月底反彈回穩，隨著美國聯準會（Fed）自12月1日起結束「量化緊縮」（QT），在Fed官員暗示將降低借貸成本，投資人對降息預期幾乎回到100%，不過，AI泡沫化議題與即將發布的經濟數據仍帶來不確定性，美元指數回落至99.3左右。

台股今日開盤走揚，未料再度上演台積電爆量殺尾盤，最後以27342.53點作收，外資賣超243.49億元。匯銀人士表示，新台幣一早以31.4元開出，在外資大舉匯出，會價一口氣貶至31.46元，盤中雖有零星的拋補，但匯價呈現窄福盤整，尾盤收在31.431元，延續11月底的貶勢。

匯銀人士指出，外資在11月賣超台股金額3576億元，即便到12月的第一天，匯出方向似乎並未改變，除了關注外資在台股的動向外，由於匯價已經逼近31.5元整數關卡，一旦跨越後，出口商的賣壓湧現，短期內將在31.4至31.5元附近震盪。

另外，美國將於本週陸續公布ISM製造業與服務業採購經理人指數（PMI）、ADP 就業報告、個人消費支出(PCE) 物價指數等，而市場對Fed降息的預期已經飄升至100%，將會牽動美股走勢，以及對台股的影響。

根據央行統計，美元指數跌0.28%、歐元升0.25%，主要亞幣全面彈升，日圓漲幅強勁、大升0.61%，星幣漲0.17%、韓元漲0.14%、人民幣也升0.11%，僅新台幣續弱、小跌0.07%。

