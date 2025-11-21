股匯雙殺！台股收盤重挫991點創史上第六大跌點 台積電收1385元
新台幣兌美元早盤貶破31.3元關卡
美股20日收低，台股今天開低走低，盤中一度大跌1030.38點，終場跌幅略為收斂，收在26434.94點，跌破26470點季線關卡，下跌991.42點，為史上第六大收盤跌點，成交值新台幣5498.35億元。
至於匯市部分，新台幣兌美元匯率早盤一度貶破31.3元關卡，台北外匯市場新台幣兌美元中午暫收31.305元，貶1分，成交金額6.57億美元。新台幣兌美元今天開盤價為31.34元，早盤最高31.298元、最低31.363元。
台積電美國存託憑證（ADR）下跌1.72%，台積電今天隨之走跌，收在1385元，下跌70元，市值縮水1.81兆元，滑落至35.91兆元。
鴻海、台達電、聯發科、信驊及緯穎等權值、高價股紛紛走弱。
鴻海、台達電、聯發科、信驊等權值、高價股紛紛走跌，記憶體和印刷電路板族群同步走弱，電子類股指數下挫%，影響大盤創下波段新低。
