股匯雙殺！台股收盤重挫991點創史上第六大跌點 新台幣重貶1.35角收31.43元
美股20日收低，台股今天開低走低，盤中一度大跌1030.38點，終場跌幅略為收斂，收在26434.94點，跌破26470點季線關卡，下跌991.42點，為史上第六大收盤跌點，成交值新台幣5498.35億元。台股本周累計下挫962.56點，周線連三黑。
至於匯市部分，台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.43元，重貶1.35角，成交金額16.63億美元。新台幣兌美元今天開盤價為31.34元，最高31.298元、最低31.45元。
台積電下跌70元，收在1385元，市值縮水1.81兆元，滑落至35.91兆元，影響大盤指數約562點。鴻海、台達電、聯發科、信驊等權值、高價股均收跌。
美光（Micron）等國際記憶體廠股價重挫，記憶體族群跟著走弱，南亞科、群聯及華邦電重挫跌停，威剛、晶豪科、鈺創、旺宏也下挫逾7%。
印刷電路板族群同樣表現弱勢，台光電下挫逾8%，台玻下跌逾5%，南亞也下跌逾7%。電子類股指數下挫4.39%。不過，被動元件族群蜜望實和金山電逆勢強攻漲停。
傳統產業股普遍走跌，塑膠和玻璃類股指數下跌逾4%，機電和電纜類股指數下跌逾3%，表現相對弱勢。紡織、造紙和汽車類股指數收漲，其中，造紙類股指數上漲1.54%，表現相對強勢。
大魯閣擬以10億元轉讓台中及新竹商場，售予遠雄流通事業公司，激勵股價一度漲停，達18.85元，終場收在18.55元，漲幅逾8%。
兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，市場主流的人工智慧（AI）概念股是否止跌，是左右台股指數能否回穩的關鍵，尤以台積電為重要觀察指標。
