股匯雙殺！台股盤中重挫逾900點創波段新低 台積電下跌60元
新台幣兌美元早盤貶破31.3元關卡
美股20日收低，台股今天同步走弱，盤中加權指數一度重挫逾900點，最低滑落至26508.69點，創下波段新低。
至於匯市部分，新台幣兌美元匯率早盤貶破31.3元關卡，台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.34元開盤，貶4.5分。新台幣兌美元開盤交易區間為31.34元至31.359元。
至上午10時47分，台股加權指數為26545.59點，下跌880.77點，成交值新台幣2949億元。
台積電美國存託憑證（ADR）下跌1.72%，台積電今天隨之走跌，盤中達1395元，下挫60元，市值縮水1.55兆元，降至36.17兆元，影響大盤約481點。
鴻海、台達電、聯發科、信驊及緯穎等權值、高價股紛紛走弱。
記憶體族群有南亞科、群聯及華邦電等重挫鎖住跌停，記憶體模組廠創見、威剛、十銓均重挫逾7%。
印刷電路板族群同樣走勢疲弱，台光電下挫逾7%，連帶影響台玻重挫逾8%，南亞下挫逾7%。電子類股指數下跌逾3.9%。
傳統產業股漲跌互見，玻璃類股指數下挫逾7%，塑膠類股指數下跌逾4.5%，表現相對疲弱，造紙類股指數上漲逾1%，表現相對強勢。
