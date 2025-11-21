股匯雙殺 台股崩跌近千點創史上第六大跌幅

今(21)日股匯雙殺，台股崩跌，受美股重挫影響，台股一度跌逾千點，終場下跌991.42點，以26434.94點作收，台股今日重挫也創下史上第六大跌幅。新台幣也重貶1.35角，以1美元兌31.43元作收。



美國公告非農數據亮眼，華爾街擔憂聯準會降息機率大減，可能延後降息，輝達財報雖然表現亮眼，卻難敵市場擔憂情緒，使得美股四大指數全面下跌，拖累台股走弱，台股今日開盤重挫，以下跌604.39點開出，權值股全面疲弱，護國神山台積電一口氣跌70元，跌逾半根停板、4.81%，以1385元作收，市場氣氛低迷，盤中跌幅擴大，一度殺逾千點，終場大跌991.42點。



三大法人同步賣超 外資倒貨逾900億



今天下跌991.42點創下台股史上第六大跌幅，台股史上最大跌點是今年四月貿易戰時，當時狂跌2065.87點，創下單日最大跌點，三大法人同步賣超，外資大賣915.36億元，投信賣超12.63億元，自營商賣超152.74億元，三大法人總計賣超1,080.73億元。



不只台股重挫，外匯市場也殺聲隆隆，盤中一度拉回31.298元，隨即走弱，以1美元兌新台幣31.43元作收，重貶1.35角，成交金額16.63億美元。



財政部喊話 台灣基本面仍佳



面對台股崩跌，財政部次長阮清華也強調，今天台股重挫是受國際股市波動影響，並非經濟基本面出問題，目前經濟成長率持續穩健，全年可望超過5％，必要時國安基金將視情況因應。



盤勢未轉空 短線震盪修正



對於台股後市，外資指出，短期市場可能持續震盪，結構上仍屬就業放緩、利率慢降的格局。法人普遍認為，後續將進入半個月的盤整期，隨著美國降息機率偏低，再加上台股年底作帳賣壓湧現，雖然盤勢並未轉空，但明顯進入修正格局，投資人短線高價股可先出場獲利了結，低檔股則不必殺出，預期台股年底前難再創新高，下波多頭攻勢恐要等降息行情再次啟動。



第一今投信認為，經濟環境目前未出現重大變化，多頭行情未轉向，短線資金換手，漲高拉回獲利賣壓明顯，觀察歷史行情，台股有望修復反彈上揚，投資人可以趁機調節持股，把握下波行情。