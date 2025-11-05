股匯雙殺！新台幣下探至30.986元，逼近31元整數大關。(記者陳梅英攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕美股四大指數全數收黑，拖累今日亞洲股市全面拉回，台股早盤跳空大跌、重挫逾700點。外資熱錢匯出，加上美元指數重返100高位，新台幣兌美元匯率延續跌勢，盤中最低觸及30.986元，距離31元整數關卡僅咫尺之遙。

市場對AI題材泡沫化疑慮再起，導致美股四大指數全數收黑，其中費城半導體指數暴跌4%，台積電ADR下挫逾3%，引發台股與日韓股市今日同步跳空開低，跌勢猛烈。

新台幣匯價在美元走強、熱錢匯出下，自上週以來已連續5個交易日收黑。今早以30.96元開出、貶值5.4分，盤中最低觸及30.986元，再創今年5月以來新低。

廣告 廣告

主要亞幣中，僅日圓因避險買盤湧入而逆勢走升；韓元兌美元最低貶至1449.19韓元、創半年新低，人民幣離岸價亦貶破7.13元。

美元指數近期強勢反彈，主因聯準會主席鮑爾上週釋出12月「未必降息」訊息，加上美國政府持續關門，導致部分經濟數據延遲發布，市場對Fed後續政策出現分歧。同時，英國財政前景惡化拖累英鎊走弱，也助長美元再度站上100大關。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台股收盤》電子股大逃殺 指數創高收跌218點

台股開盤》台積電領逾1200家下殺 指數跌逾500點摜破27600點

焦點股》00632R：避險資金湧入反向ETF 成交量暴增

焦點股》台積電：失守1500元 市值蒸發逾兆

