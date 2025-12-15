股匯雙殺！新台幣貶近1角，暫收31.3元(記者陳梅英攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕甲骨文暴跌、AI泡沫疑慮再起，上週五美股重挫連動台股以及主要亞洲股市開低走低，但主要亞幣走勢兩極，新台幣兌美元匯率一度急貶1.08角，最低觸及31.31元，中午暫時收在31.3元、貶值9.8分，台北外匯經紀公司成交量5.69億美元。

超級央行週由聯準會揭開序幕後，本週將有歐洲、英國、台灣以及日本央行即將開會，市場聚焦日本央行可能重啟升息、台灣央行利率將「連7凍」。

新台幣上週在Fed如預期降息1碼，美元回落、外資熱錢回流下，連續第3週收紅，但過去3週匯價大抵在31元至31.5元間區間內震盪。

廣告 廣告

週一受到台股走跌影響，新台幣以31.25元開出後，最低觸及31.31元，仍不脫現有盤整區間，午後可觀察外資動向。

主要亞幣走勢分歧，韓元在上週五破底後，週一續在低檔徘徊；日圓早盤隨美元回落而走升，但續在155兑1美元價位附近整理；人民幣則升勢強勁，中間價雖然微跌，離岸價早盤一舉升破7.05兑1美元、最高觸及7.0469，續創14個月新高。

【看原文連結】

更多自由時報報導

拒台灣人入境、用龍蝦懲罰你！「這國」進口狂瀉逾7成

美期指反彈亞股回神！日股守住50000點 韓股急拉跌勢收斂

台股開盤》台積電領逾千家同步跳水 指數跌逾500點

沒有甜甜價了！土耳其1水果98％被毀價格瘋漲

