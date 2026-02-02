股匯雙殺 新台幣重貶到31.673元

【時報-台北電】金馬年2月開局「馬上摔」，逼近農曆年封關倒數，加以「華許拋售」現象重創貴金屬閃崩，嚇壞市場湧現下車潮，一路瘋漲的記憶體竟淪提款機，衝擊台股重摔439點，日K連3黑跌掉近1180點，所幸觸及月線後收腳。今日外資(不含外資自營商)賣超481.1816億元，投信買超50.8003億元，自營商賣超104.9774億元，三大法人賣超535.35億元。 觀察籌碼面，上周台股無極限驚驚漲，距離33K僅4點！惟法人土洋不同調，外資單周加碼174.82億元，周五卻大舉出脫512億元，今日加空481億、列今年第二大，2天累計倒貨993億，投信翻多50億終結連26賣，成今日最大驚喜，自營商連4空、累賣351億。 台股2月開局出師不利，瀕臨月線保衛戰！受累聯準會新主席偏鷹、「華許拋售」引發黃金、白銀價格狂瀉，加以連噴數月的記憶體團滅湧現跌停潮，衝擊市場信心跟著崩壞，一度大跌逾700點、低見31359點，終場加權指數收黑439.72點、報31624.03，成交值縮至7404億元，保住月線大關。 記憶體及貴金屬概念成重災區，連噴數月的記憶體族群因長江存儲傳出提前擴產消息，集體大跳水出現跌停潮，華邦

時報資訊 ・ 1 小時前 ・ 4 則留言