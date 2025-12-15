股匯雙殺！新台幣重貶1.78角收31.38元 淪為最弱亞幣

股匯雙殺！新台幣重貶1.78角收31.38元。(記者陳梅英攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕甲骨文暴跌、AI泡沫疑慮使美股收黑，連動台股週一開低走低，下殺逾300點，外資反手賣超近500億元，熱錢大舉匯出，新台幣兌美元匯率也同步走貶，最後收在31.38元、重貶1.78角，淪為當日最弱亞幣，並創近2週新低，成交量達21.245億美元，則為近日相對大量。

週一台股由台積電領跌，最後收在27866.94點，下跌331.08點。三大法人同步賣超，合計賣超545.46億元。其中，外資賣超489.95億元。

新台幣匯價早盤以31.25元開出，沒多久即貶破31.3元關卡，午後外資賣超後，部分熱錢在當天即匯出下，匯價貶勢加劇，最低觸及31.388元。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數小幅反彈0.04%、主要亞幣除台幣之外皆呈現升值走勢。其中，日圓在日本央行可能重啟升息下，今日升幅0.25%，為亞幣最強；韓元也升值0.18%、人民幣升值0.09%、新幣升值0.06%，台幣貶值0.57%。

匯銀人士指出，台幣今日雖然急跌近2角，但仍落在31元至31.5元區間內，新台幣匯價除間接受到美元走勢影響外，近期與台股連動性大，後續觀察重點仍在於股市表現與外資動向。

超級央行週在上週由聯準會(Fed)揭幕後，本週將有歐洲央行、英國、台灣以及日本央行接棒開會，各國央行決策也將影響資金流向。另外，Fed上週如預期降息1碼後，由於內部官員對2025年利率路徑分歧大，市場也關注本週美國公布的CPI與失業率等重要數據。

