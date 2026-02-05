股匯雙殺！新台幣一度重貶逾1角 央行緊急進場穩匯

新台幣盤中一度重貶逾1角，央行緊急進場穩匯。(記者陳梅英攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕美科技股重挫拖累台股今日開低走低，外資單日賣超逾700億元，熱錢午後大舉匯出，新台幣兌美元匯率一度大貶逾1角、最低下探至31.688元，中央銀行緊急進場提供流動性，尾盤匯價貶幅收斂，最後收在31.648元、貶值7.1分，成交量29.71億美元，為今年次大量。

台股今天下跌488.54點，收在31801.27點，三大法人合計賣超903.8億元。其中，外資轉為賣超，且賣超金額高726.94億元。

央行外匯局局長蔡烱民證實，外資今日進出金額大，賣超逾700億元，有些外資採取T＋0作法，當日就會匯出，由於美元供需有些失衡，美元需求強勁，央行就會進場提供一些流動性。

至於台股封關日將至，外資近期的賣股、匯出動作是否意味不願意抱股過年，蔡烱民認為，市場參與者眾多，無法臆測每家外資想法。

央行在外匯市場管理以「實需」為原則，去年也跟外資溝通過，基本上外資錢進來就是買股票，賣股票、錢就要出去，有些因為是ETF或是基金，會來申請T+0，有些是T+1，原則上若當日外資賣超金額大，又逢國際美元走強，則台幣貶值壓力就會比較大。

匯銀主管研判，外資今日匯出資金逾10億美元，若不是央行進場調節，匯價恐怕已貶破31.7元，甚至往31.8元價位靠攏，不過央行調節通常只是提供市場流動性，不會改變匯價趨勢，台幣後市走勢還是要看國際股匯市走向。

根據央行統計，截至下午四點，美元指數上漲0.31%、韓元重貶0.92%、日圓也大貶0.43%、新幣貶值0.25%、台幣貶值0.22%、人民幣貶值0.06%，在央行鎮守下，台幣貶值幅度居中。

