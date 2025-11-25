股匯雙漲！台幣終止連十貶 收31.44元

新台幣匯率示意圖。 （圖／報系資料照）

聯準會官員釋出鴿派言論，市場對聯準會降息預期轉濃，激勵股市25日收盤大漲逾400點，新台幣匯率則是先貶後升，終場微升值0.7分，收在31.44元，終止連十貶；另外，出口商湧現月底拋匯潮，熱錢雙向操作，市場交投熱，匯市一天爆出27.99億美元的成交巨量。

匯銀主管說，近期外資持續賣超台股匯出，導致新台幣匯率維持貶值趨勢，不過今天已反手買超，加上股市大漲逾400點，促使新台幣匯率在31.5元關卡前踩下煞車、最低僅貶至31.476元，之後貶幅收斂，終場更是翻升作收。外資、出口商、投信全都進場交易，市場交易熱絡，匯市總成交量暴增、逼近28億美元。

匯銀主管透露，新台幣匯率近日維持貶值趨勢，令央行略鬆一口氣，近期在匯市的操作並無特定方向、買賣兼而有之，主要是以提供匯市流動性為主。

展望後市，匯銀主管分析，台股表現強弱與美國降息步調為兩大觀察重點，估計短期內，新台幣匯率將維持31.3~31.6元區間波動。

