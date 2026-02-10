股匯雙漲！台股封關前衝刺、新台幣再戰31.5元關卡(記者陳梅英攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕美四大指數收紅，道瓊創下新高，科技股往前衝，台積電ADR飆高下，外資熱錢回頭，台股也搭上順風車，大盤指數封關前衝刺，加上美元回落，亞幣齊揚，新台幣兌美元匯率早盤也一度挑戰31.5元關卡。

新台幣今早以31.53元、升值3分開出，隨即觸及31.5元價位，之後陷入多空拉鋸，匯價在31.55元附近小幅震盪。匯銀人士指出，午後仍須觀察外資動向，若封關前持續匯入資金，不排除匯價再度叩關31.5元。

主要亞幣方面，日本首相高市早苗勝選激勵日股走揚，日圓匯價先貶至157.7兌1美元，隨後迅速反彈，市場原先警戒的「高市交易」並未出現，空頭回補推升日圓走勢，早盤一度急升至155.44，來到一週高點。

人民幣離岸價則在美元轉弱帶動下，早盤升抵6.9039兌1美元，續創波段新高；韓元同步回升逾0.2%，亞幣整體表現偏強。

隨著馬年將至，台股將於明日封關，而新台幣匯市在台股封關後仍有兩個交易日。市場接下來聚焦美國本週將公布的通膨數據與延遲發布的就業報告，相關數據表現將牽動國際匯市與資金流向。

