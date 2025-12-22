股匯雙漲！外資終結連五賣 新台幣由黑翻紅、站穩31.5字頭

台股重新站回2萬8000點，外資回頭買超，新台幣收31.523元、小升0.3分，由黑翻紅。資料照



時序進入年底，台股高檔震盪，熱錢回頭轉為買超，新台幣匯率今（12/22）日以升值開出，在外資終結連五賣，大舉匯入下，匯價一度閃見31.4字頭，進口商見到久違的甜甜價，陸續進場買匯，盤中再度由升轉貶，午後外資操作偏雙向，呈顯窄福盤整，央行依舊在尾盤進行調節，終場收31.523元、小升0.3分，由黑翻紅，交投略顯清淡，總成交值14.545億美元。

AI類股經歷波動後，上週五美股氣勢大振，激勵台股上揚，今日則是在權值股領軍下，台股收復2萬8000點，三大法人合計買超395.72億元，其中，外資終結連五賣，轉為買超226.21億元。而美元指數呈現持平震盪，10年期美債殖利率上揚至4.151%。

匯銀人士表示，台股今日大漲453.29點，外資上午匯入偏多，使得新台幣匯率一早開盤後，隨即反彈至31.495元，隨後在進口商進場買匯下，再度回落至31.5字頭，午後外資、投信多呈現雙向操作，整體呈現窄幅盤整，收盤價31.523元，小幅升值0.3分。

匯銀人士指出，邁入耶誕節前夕，外資在上週大舉賣超後，開始準備休長假，盤中偏雙向操作，僅見基本的拋補，保留部分銀彈，而出口商先前趕在31.55元以上拋匯，態度也轉為惜售，觀望匯率能否見到31.6字頭。

匯銀人士認為，接下來得關注台股能否重返2萬8500點，以及美國即將公布的個人消費支出物價指數（PCE）指數，呈現出的數據會讓美國聯準會（Fed）如何評估降息，在交投持續轉為清淡之下，新台幣短期內在31.45至31.6元間盤整。

根據央行統計，美元指數跌0.12%、歐元升0.18%，亞幣漲跌互見，日圓重貶0.48%，韓元跌01.0%，反觀星幣升0.10%、人民幣小升0.05%，新台幣微漲0.01%。

