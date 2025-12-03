股匯雙漲！新台幣升破31.4元 暫收31.394元(記者陳梅英攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕聯準會(Fed)降息預期持續升高，激勵美股四大指數全面收紅，也帶動台股今日開高走高。在美元續疲、外資資金回流下，新台幣兌美元匯率早盤升破31.4元，中午暫收31.394元、升值4.1分，台北外匯經紀公司成交量5.23億美元。

美國供應管理協會(ISM)公布的製造業採購經理人指數(PMI)已連續9個月萎縮，市場認為這將加大Fed本月降息的壓力。投資人押注Fed降息1碼(0.25個百分點)的機率逼近九成。另，美國總統川普暗示，其所提名的首席經濟顧問哈塞特(Kevin Hassett)，可能將接替明年任期屆滿的Fed主席鮑爾，也使美元承壓走弱。

新台幣匯價反映美元疲軟，今天以31.42元、升值1.5分開出，早盤最高觸及31.38元。

主要亞幣方面，日本央行總裁植田和男釋出「本月將討論升息」的訊號後，日圓一度急升、來到154.65兌1美元，目前則又回落至155附近震盪；人民幣走勢持續強勁，離岸價早盤觸及7.0591兌1美元、再創波段新高；韓元相對疲弱，亞幣走勢分歧。

外匯交易員表示，儘管市場降息期待升溫，但美元指數仍守住99大關，且10年期美債殖利率維持在4%以上，持續吸引國內壽險業買盤。加上台股位於高檔，外資金流向不一致，央行也持續加強調節，預估新台幣短線仍將在31.2至31.5元區間盤整。

市場焦點接下來將放在今晚公布的ADP就業報告，以及美國商務部將於5日補發的9月個人消費支出(PCE)數據，此兩項關鍵數據恐左右Fed 12月利率決策方向。

