股匯雙漲 新台幣收31.202元週線連3升

（中央社記者潘姿羽台北12日電）美國聯準會如市場預期降息1碼，並釋出寬鬆訊號，金融市場延續樂觀情緒，美股領漲之下，台灣股匯市今天同步走揚，新台幣兌美元收31.202元，升6.6分，台北及元太外匯市場總成交金額15.04億美元。隨著降息題材發酵，新台幣週線連3升。

美股道瓊、標普500指數創高，不過美科技股下挫，再次引發市場對於人工智慧（AI）產業獲利的擔憂。台股今天走勢震盪盤堅，終場加權指數上漲173.27點，收28198.02點。

新台幣兌美元今天以31.24元開盤後，穩步走揚，盤中最高31.158元，最低31.273元。外匯交易員指出，台股上漲，加上外資轉為買超，為新台幣提供支撐，不過美元買盤持續進場，抑制走勢，匯價難以突破區間。

新台幣今天同步收週線，本週匯價均在31.2元價位徘徊，累計升值5.6分，週線連3升。

外匯交易員表示，先前新台幣未能趁勢衝破31元整數大關，有實質需求的美元買盤不再觀望，紛紛進場敲進美元，導致升勢受阻，接下來除非台股強勁上漲，吸引外資大舉匯入，否則新台幣應維持整理格局。

外匯交易員接著指出，下週台灣、日本、歐洲央行都將舉行利率決策會議，日本央行料將升息，可先關注是否會在金融市場引發波瀾，另外，雖然市場押注台灣央行利率不動，但未來新台幣可能走向緩升格局，央行是否將對此表態，或是釋放相關訊號，也是觀察重點。（編輯：林淑媛）1141212