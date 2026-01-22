股匯雙漲！新台幣結束連3黑、收31.61元
〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普撤回對歐洲8國的關稅威脅，激勵美股大漲，連動台股今日開高走高，大盤指數續寫新高紀錄，外資回頭買超，熱錢午後匯入也帶動新台幣兌美元匯率一度升抵31.566元，最後收在31.61元、升值1.8分，匯價結束連3黑，成交量22.385億美元。
台股今天大漲499.71點，收在31746.08點，三大法人合計買超243.64億元。其中，外資回頭買超192.78億元。
新台幣匯價走勢震盪，盤中上沖下洗，上午盤最低下探至31.657元，午後在外資熱錢匯入下，最高升抵31.566元，最後收盤仍落在31.6元價位。外資買超是否回一日行情仍待觀察。
川普21日出席瑞士達沃斯世界經濟論壇時表示，美國已與北約達成框架性協議，並撤銷先前為爭取格陵蘭、對歐洲多國祭出的關稅威脅。相關談話舒緩市場不安情緒，激勵美股四大指數全面收紅，美元指數亦出現反彈。
匯銀人士指出，由於丹麥及格陵蘭方面並未接受任何主權轉移或出售安排，相關談判與政治效應仍在發酵，格陵蘭風波尚難稱完全落幕，後續發展仍待觀察。此外，市場也聚焦明(23)日登場的日本央行為期兩天貨幣政策會議結果，特別關注下一次升息時點，恐為影響亞幣走勢的另一變數。
主要亞幣走勢仍然分歧，根據央行統計，截至下午4點，美元指數反彈0.16%，日圓重挫0.54%、韓元也下跌0.08%、新幣貶值0.02%，僅台幣與人民幣升值，其中，台幣升0.06%、人民幣升0.02%。
