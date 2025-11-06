股匯雙漲！新台幣結束連6黑 收30.95元

新台幣結束連6黑，收30.95元。(記者陳梅英攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕台積電回神，帶動台股今日開高走高，盤中一度站上28000點，儘管尾盤漲幅收斂，仍上漲近200點；新台幣兌美元匯率亦受惠於美元指數午後回落，終場收在30.95元、升值0.4分，匯價結束連6黑，成交量降至16.54億美元。

台股今天上漲182.39點，收在27899.45點，三大法人合計買超15.81億元。其中，外資續賣超，但賣超幅度縮小至51.61億元。

新台幣匯價今早以30.94元、升值1.4分開出，最高升抵30.922元，惟外資前一日在集中市場賣超逾500億元，部分賣超金額持續匯出，對台幣升勢造成壓抑，盤中一度貶回30.958元，在買賣雙方拉鋸下，於30.94至30.95元附近陷入整理，最後收在30.95元，結束連續6日的貶值走勢。

主要亞幣則是升貶互見。根據央行統計，截至下午4點，日圓下跌0.2%、韓元貶值0.15%、新幣升值0.12%、人民幣升值0.02%、台幣小升0.01%。

匯銀人士指出，新台幣匯價雖結束連6日貶值走勢，但緩貶格局尚未扭轉，後續仍需持續觀察美元以及美國最高法院對川普關稅政策的判決以及川普政府應對。

