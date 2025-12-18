股匯震盪！新台幣小貶0.2分 暫收31.528元 (記者陳梅英攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕美股收黑，台股走勢轉趨震盪，新台幣兌美元匯率在外資熱錢持續匯出下，早盤最低下探至31.595元，隨出口商陸續進場，貶勢大為收斂，中午暫時收在31.528元、小貶0.2分，台北外匯經紀公司成交量7.42億美元。

AI泡沫疑慮未消，股市持續面臨修正賣壓下，匯銀主管認為，台幣貶破31.5元重要關卡後，下一步就是往32元走，惟匯價貶破31.5元後，出口商拋匯意願增加，央行也陸續進場維持匯價穩定，在外資未回頭前，台幣貶勢難以扭轉，但有機會呈現緩貶走勢，短線先看31.6元是否跌破。

廣告 廣告

在聯準會(Fed)上週如市場預期宣布降息1碼後，目前市場正在等待今日英國央行、歐洲央行決策，台灣央行也將於下午舉行理監事會議，市場並預期週五日本央行將升息1碼，使政策利率升至30年高點，惟日圓兌美元匯率似乎已提前反應，在美元轉強下，日圓今早又貶回155.8。

【看原文連結】

更多自由時報報導

「台灣模式」在宏都拉斯展現強大韌性 外媒：北京「輸的」開端

中國「曼哈頓計畫」成功打造EUV原型機 大幅縮短半導體技術差距

Costco明年將迎來7大變革 會員驗證、新開分店、結帳流程搶先看

勞保投保上限被鎖9年了！王婉諭籲推動3改革：中產階級退休金永遠不夠用

