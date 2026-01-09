股匯齊挫 新台幣早盤貶到31.639元

▲美元走揚，加上台股大跌逾400點，新台幣兌美元今（9）日早盤再貶破31.6元。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 美元指數續升逼近99，加上台股翻黑大跌逾400點，新台幣兌美元今（9）日早盤也貶破31.6元，一度來到31.639元，貶值6.9分。由於台積電股息昨日剛發放，外資在台股仍小幅賣超6.78億元，若外資未繼續投入股市而轉匯出，將對新台幣造成貶壓。

美元指數一度來到98.98，目前在98.94附近，投資人等待即將公布的美國非農就業報告，以評估美國勞動市場狀況及利率走向的可能路徑。

就亞洲主要貨幣表現來看，日圓兌美元今日早盤再貶破157，一度來到157.13，韓元兌美元也貶到1454.5附近，離岸人民幣兌美元則升值，來到6.9751。

至於新台幣兌美元今日早盤以31.59元、貶值2分開出，在美元走強及台股開高後翻黑，並跌逾400點，新台幣也進一步貶破31.6元，一度來到31.639元，貶值6.9分，目前在31.639元盤整。

