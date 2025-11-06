股匯齊揚！新台幣中止連六黑 收30.95元、升0.4分

股匯齊揚，新台幣收30.95元、升0.4分，中止連六黑。廖瑞祥攝



美國企業財報和就業數據表現佳，投資人對AI泡沫化的疑慮緩解，激勵美股全面翻紅，台股今日開高走開，帶動新台幣匯率今（11/6）日反彈，一早以升值開盤，外資雙向操作、偏匯入，出口商盼不到31元，賣壓持續出籠，匯價盤中一度升至30.922元，午後外資轉向，央行提供流動性調節，終場收30.95元、升0.4分，中止連六黑，由於交投轉為清淡，總成交值縮至16.545億美元。

有小非農之稱的ADP就業報告出爐，民間企業10月新增4.2萬個工作機會，優於市場預期，顯示就業市場穩定，加上科技股企業財報表現亮眼，美股四大指數同步收紅，美元指數震盪、在99.9價位盤旋，台股今日開高走高，連帶讓匯率翻揚。

匯銀人士表示，由於台股反彈，國際美元回落，新台幣匯率以小升1.4分、30.94元開出，外資呈現雙向操作、偏匯入，出口商見31元整數關卡無望，陸續進場拋匯，盤中升至30.922元，午後外資轉向，投信也有買超，央行提供流動性調節，整體呈現小幅震盪，終場收30.95元，順利中止連六黑。

匯銀人士指出，近期股匯連動較高，台股站上2萬8000點後，頗有上衝的意味，外資雖然賣超，整體操作偏雙向多，主要看外資走向，會連動股匯，加上美元仍舊偏強，新台幣呈現偏弱格局，目前持續回測31元整數關卡。

根據央行統計，美元指數小貶0.15%、歐元升0.18%，亞幣漲跌互見，日圓貶0.2%、韓元跌0.15%，而星幣升0.12%，人民幣和新台幣分別小幅升值0.02%、0.01%。

