股匯齊揚 新台幣早盤回升快1角破31.2元

▲股匯齊揚，新台幣兌美元今（12）早盤回升快1角破31.2元。（圖／記者顏真真攝）

美元指數跌深反彈，亞洲主要貨幣兌美元盤整升貶互見，不過，在台股走揚之下，新台幣兌美元今（12）日早盤回升，並再升破31.2元，一度來到31.184元，升值8.4分。

美國聯準會（Fed）再降息1碼及啟動購買短債，加上

美國公布初請失業救濟金人數高於預期，美元指數一度下探98.13，目前反彈來到98.37附近。亞洲主要貨幣兌美元升貶互見，其中日圓兌美元今日早盤在155.43至155.76盤整，韓元兌美元也在1468.31至1473.4震盪，離岸人民幣兌美元一度升到7.0478，目前拉回至7.0526附近。

至於新台幣兌美元今日早盤以31.24元、升值2.8分開出，在台股走揚之下，進一步升破31.2元，來到31.184元，升值8.4分，不過，由於美元指數反彈，新台幣未進一步升值，目前在31.189元盤整。

