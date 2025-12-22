股匯齊揚！新台幣早盤一度升破31.5元

▲台股大漲逾300點，新台幣兌美元今（22）日早盤一度升破31.5元。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 在台股大漲之下，新台幣兌美元今（22）日早盤也止貶回升，並升破31.5元，一度來到31.495元，升值3.1分，不過，目前拉回至31.508元盤整。

在國際匯市部分，美元指數稍有反彈，在98.61至98.69盤整，亞洲主要貨幣日圓兌美元有回升，但還是在157價位，今日早盤在157.19至157.33盤整，韓元兌美元則偏弱在1475.6至1477.72震盪，離岸人民幣兌美元則偏升在7.0407至7.0433盤整。

至於新台幣兌美元今日早盤以31.51元、升值1.6分開出，盤中一度回貶到31.53元，但隨著台股大漲逾300點，新台幣再翻升，並升破31.5元，來到31.495元，升值3.1分，目前拉回至31.508元盤整。

