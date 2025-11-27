股匯齊揚！新台幣一度升破31.3元關卡
〔記者陳梅英／台北報導〕市場對於聯準會(Fed)降息預期升溫使美元回落推動亞幣走升，新台幣兌美元匯率早盤一度升破31.3元關卡，不過出口商縮手，隨後升幅收斂，中午暫時收在31.334元、升值1.6分，台北外匯經紀公司成交量7.1億美元。
感恩節前夕美四大指數收紅，激勵台股今日再度開高走高，市場關注外資連續兩日回頭買超動作是否延續。
新台幣匯價今早以31.32元、升值3分開出，最高升抵31.285元，最低31.347元，波動幅度明顯收窄。
主要亞幣在美元走弱下，也紛紛走升，其中，日圓兌美元匯率續徘徊在156附近、韓元回到1466兑1美元；人民幣在岸價、離岸價在昨日同步寫下13個月新高後，今早人民幣中間價再往上調升17個基點，來到7.0779元兌1美元。
匯銀人士指出，由於零售市場等數據表現不佳，加上多位Fed官員出面放鴿、市場傳出與美國總統川普立場一致的白宮經濟顧問哈塞特(Kevin Hassett)為下任Fed主席熱門人選，美元承壓，即使昨日公布新請領就業人數符合預期，市場反應平淡。
根據芝商所FedWatch工具顯示，市場預估Fed逾12月再降息1碼機率已超過8成，明顯高於上週約4成水準。
更多自由時報報導
世界第一大城市是它 東京跌至第3 亞軍從第9名竄升
羅唯仁退休前1天......傳「不請自來」參加台積研發機密會議
新台幣連2紅！盤中勁揚逾1角收31.35元
逾40萬存股族成00940換股最大贏家！這檔老將連9天奪冠 投信已掃逾25萬張
其他人也在看
台積電美國廠Q3獲利跳水99％！ 驚傳「數千片晶圓全報廢」
台積電日前公布第三季財報，美國廠單季獲利暴跌99%，市場近日傳出，亞利桑那州「Fab 21」廠區在9月中旬發生斷電事故，導致供應晶片製程所需的工業氣體被迫中斷，生產線瞬間停擺至少數個小時，意外使得正在中廣新聞網 ・ 1 天前
分析／他已清空持股 改抱這類股！林昌興示警 未見1關鍵訊號絕不冒進
美股在Google最新Gemini 3.0表現「好到瘋狂」帶動下，科技股大復活，台股期貨夜盤也大漲438點，市場一片普天同慶。但台灣金融培訓協會理事長、期貨分析師林昌興在《財經起床》節目中卻潑下一盆冷水，直言眼前只是跌深強彈，「我股票本身是沒有的，各股的我都清光了，這邊就買一些金融股而已」，並且強調短線最多只看一週，反彈要拿來調節，而不是再度衝高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台塑四寶發動！南亞傳報價調漲股價漲停慶賀 分析師喊：還有集團做帳行清
台塑四寶發動！南亞（1303）傳出全系列CCL（銅箔基板）產品報價調漲，今（27）日盤中放量漲停慶賀，截至上午10時30分，股價鎖在56.2元，成交量逾11萬張，另有6千餘張排隊等買，連帶激勵台塑3寶一同上漲逾3%。對此，分析師表示，台塑四寶由於股價跌深，再加上南亞產品漲價效應，集團做帳情況較為明顯。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
矽光子超吸金！波若威、華星光、聯亞一小時炸出216億元成交額
矽光子超吸金！矽光子族群本周熱度再起，不過龍頭股光聖漲多休整，今（27）日由波若威、華星光、聯亞等強勢股出頭，三檔個股一小時內炸出216億元的成交金額，也帶動族群中不少個股上攻，如眾達-KY就在盤中一度亮燈漲停，相當強勢。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
「小台積電」富邦0052拆股後恢復交易第一天！爆近27萬張大量奪成交王 吸金95億元
截至11:29，「小台積電ETF」富邦科技（0052）完成1拆7，股價從24萬多變成3萬多，今（26）日恢復交易第一天，股價最高觸及35.4元，隨後在32.33元附近震盪，上漲0.83%，成交量衝破20萬張居成交王。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
驚爆鉅額違約交割！南亞科翻車噴量13萬張...記憶體3檔也入榜 這「PCB大廠」力拚守紅盤
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（26）日開高走揚，最高觸27,349.73點，截至中午12點55分，仍持續走高當中，觀察盤中上市上櫃個股成交量排名...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
盤後籌碼／外資買超226億！這檔記憶體好慘 居買超榜首還重挫
美股全面收高，標普500上漲0.9%、那斯達克漲0.7%，帶動亞股投資情緒回溫。台股受到激勵，盤面氣勢強勁，加權指數終場暴漲497點收在27,409點，成交量放大至5,087億元。外資買超124億元，三大法人合計買超達226億元，終止連續賣超的低迷氣氛，激勵大盤重新站穩27400點。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
定期定額重新洗牌 存股族新歡是誰？ 高息＋成長雙優勢 00918定期定額激增78％
在長期投資風氣帶動下，愈來愈多人透過定期定額ETF參與市場。尤其今年市值型ETF表現亮眼，使得更多人願意以定期定額方式參與市場。相較之下，定期定額布局高股息ETF的戶數成長出現明顯分化，可見市場更精準挑選「具成長性的高股息」產品長線布局，不再是全面追逐殖利率。中時財經即時 ・ 1 天前
台積電logo大揭密！tsmc小寫意義、11個小黑點代表什麼？公司元老親自解釋
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導隨著AI時代來臨，「護國神山」台積電（2330）營運成果更上一層樓，不只今年股價漲幅高達36%，市值更正式突破1兆美元，驚人...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
雙資強勢回補權值大復活 台股放量奪回27000點/南亞科違約風暴 極速行情下少年股神又落馬/無人機國防雙題材 雷虎漲停軍火線全面延燒｜Yahoo財經掃描
美股周二在降息預期升溫帶動下全面走高。隨著美政府關門危機落幕、零售銷售與PPI等延後公布的經濟數據顯示消費轉弱、通膨持續降溫，加上多位Fed官員釋出鴿派談話，市場押注12月再降息一碼機率升至逾8成，道瓊工業指數大漲1.43%，標普500指數漲0.91%，那斯達克指數漲0.67%，費城半導體指數小漲0.16%。個股方面，受Meta傳出洽談採用Google自研TPU晶片影響，輝達股價一度重挫逾7%，終場仍跌2.59%，壓抑科技股漲勢；相對地，Google母公司Alphabet續漲1.53%再創歷史新高，合作夥伴博通也漲1.87%。台積電ADR早盤一度大跌逾4%，盤中跌勢收斂，尾盤回到平盤，英特爾則是微升0.9%，反映市場對台積電提告前高層轉投英特爾事件的後續觀望氣氛。 亞股今日多數跟隨美股走揚。日股大漲1.85%，韓股同步勁揚2.67%；港股小幅收漲，上證綜合指數則是走弱，區域市場情緒普遍偏多。 在AI情緒回溫加持下，台股今（26）日一路震盪走高，終場大漲497.37點、收在今日最高價27409.54點，漲幅1.85%，成功收復27000點與10日線，成交值放大至5099.61億元，顯示資金回流力道強勁。權值股全面點火，台積電(2330)上漲25元收1440元，鴻海(2317)勁揚逾3%，聯發科(2454)在Google TPU與AI題材加持下攻上漲停鎖在1300元，帶動電子與AI族群人氣回籠；「小台積電」富邦科技(0052)完成一拆七後恢復交易，股價走揚，成交量爆出逾20萬張、穩坐成交王。題材股方面，軍工概念在總統賴清德拋出1.25兆元國防特別預算與國防部無人機採購案加持下全面點火，雷虎(8033)、漢翔(2634)、龍德造船(6753)等多檔亮燈漲停；矽光子與光通訊族群同樣強勢，波若威(3163)、光聖(6442)、聯亞(3081)等聯袂強漲，高價股力旺(3529)重返2000元大關、股王信驊(5274)收盤價再創新高，整體盤面多頭氣勢明顯轉強。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 18 小時前
台積電狂漲40元救場 台股強彈400點！熱錢跑到「這2大族群」
美國聯準會（Fed）降息預期升溫，激勵美股大漲，台股今（25）日早盤順勢強彈，一度飆升逾600點、突破27000點大關，最高衝上 27118點。不過買盤力道在尾盤轉弱，漲勢收斂，終場上漲407點（或1.54%），收在26912點，27000 點得而復失，成交量約4756億元。資金主要湧向電子權值股、具漲價題材的記憶體族群以及PCB個股。中時財經即時 ・ 1 天前
南亞科爆鉅額違約交割！「記憶體大翻車」引爆市場震盪
DRAM大廠南亞科（2408）驚傳巨額違約交割案，總金額高達2,646.45萬元，成為今年上市公司的第三起、上市櫃市場合...聯合新聞網 ・ 1 天前
股利政策出爐！兆豐金前三季EPS 1.91元、估明年台幣在28.5~31元區間
兆豐金今天舉行法說會，前三季每股獲利達1.91元，居公股第一名。展望後市，兆豐金總經理張傳章表示，今年第四季信用成本下降，子公司獲利穩健，資本充足，今年股利政策將會以現金股利為主，將與過去配發率75%相當，未來會以穩健資本，ROE 10%、ROA1%為目標。預期明年台灣經濟溫和成長，央行利率政策會維持不變，估美元兌台幣會在28.5~31元區間。太報 ・ 1 天前
漲瘋了！網通新股王光聖半個月狂飆47%...今再寫1345元新天價
矽光子龍頭股、網通新股王光聖（6442）今（25）日再度寫下新天價1345元，自11月12日起漲以來，半個月來狂飆43%的漲幅，在大盤氣勢正盛之際，矽光子族群也不遑多讓，包含波若威（3163）、聯亞（3081）、聯鈞（3450）、上詮（3363）、眾達-KY（4977）等個股都有超過半根漲停板的表現，成為盤面相當強勢的族群。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前
下個是誰？羅唯仁「帶槍投英特爾」 爆魏哲家陷更大人事危機
台積電日前爆出重量級人事震撼彈，退休資深副總羅唯仁遭指控在離職前影印二十箱資料，並轉投美國英特爾，引發科技圈譁然；台積電已於11月25日提告羅唯仁。有消息指出，這已讓董座魏哲家面臨一場關於人事布局的思考，因台積電中生代接班梯隊的競爭暗潮浮現，任何人事決策不慎，都可能引發比此次跳槽事件更嚴重的技術與人才外流。中時財經即時 ・ 1 天前
台股上漲364點！ 聯發科噴8% 軍工起飛「這2檔」攻漲停
台股今（26）日早盤開高震盪，來到27148點，上漲236點，漲幅0.88%，預估成交量4500億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到256.03點，漲1.65點，漲幅0.62%。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
AI族群一片紅！這「IC設計廠」行情爆發...攜手波若威衝漲停 5檔個股跟上齊飆半根
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（26）日以27,063.17點開高，截至上午11時暫以27,336.44維持在上漲424.27點或漲幅1.58%。觀察AI族群盤中市況...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體多空交戰？「這檔」狂噴半根成交量爆21萬張…力積電跟上 「它」卻只微微漲網哀：多蛙好爛
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（25）日台股加權指數收盤26,912.17點，漲407.93點，漲幅1.54%，觀察今日台股成交量排行個股前五名，華邦電（2344）、南...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股ETF定期定額 買氣夯 戶數、筆數連四月成長
根據投信投顧公會統計，下半年來至10月止，台股ETF的定期定額買氣爆夯，包括每月扣款戶數、人數及筆數，都同步出現連四月正成長，更有10檔高定投人氣的台股ETF，出現每月扣款戶數、扣款筆數同步較去年底呈雙增，成為今年台股ETF高指名度的口袋名單。工商時報 ・ 1 天前
美元指數失守100 專家估站穩月線才利反攻
[NOWnews今日新聞]美元指數失守100，加上台股走揚，新台幣兌美元今（26）日早盤強升逾1角，一度來到31.335元。由於美國9月零售銷售數據放緩，外匯專家李其展受訪時表示，接下來就看初領失業救...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前