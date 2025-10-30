股市上三萬點熱錢派對暫被潑冷水 鮑威爾警告：12月降息「遠非板上釘釘」

鮑威爾（正面右二）警告別把12月降息當定局，還需要一個週期觀察。圖／翻攝FED

美國聯準會（Fed）主席鮑威爾再度釋出訊號，要市場降低對12月再次降息的期待。他直言：「12月的降息，遠非板上釘釘（far from certain遠非確定）。」這番話立刻讓市場降溫，美國10年期公債下跌近五個月新低，殖利率快速回升至4%以上。

鮑威爾發表會後談話前，FED聯準會正以10票贊成、2票反對的結果，將利率下調一碼0.25個百分點至3.75%至4%區間。這是今年第二次降息，但也是六年來首次出現「意見嚴重分歧」，Stephen Miran（川普新任命的聯準會理事）希望降兩碼，Jeffrey Schmid則主張維持不降息。顯然，貨幣政策已經開始遭受政治拉鋸。

鮑威爾在會後記者會開場就說：「我們的下一步還沒決定。12月的降息，絕對不是既定事實。現在，我們應該至少觀察一個週期再做決定。」

鮑威爾在發言中淡化了對通膨的擔憂，轉而關注就業市場降溫。他指出，儘管亞馬遜、通用汽車、應用材料等企業近期都有裁員動作，但整體失業申請仍屬低檔，暫未出現全面惡化。鮑威爾說：「有些人認為這是供給問題，我們幫不上忙；但我認為這是需求問題，應該用政策工具支撐就業。」等於寧可冒一點通膨風險，也要避免勞動市場急凍。從這一點來看，似乎有利於12月降息一碼。

只是美國政府的停擺，讓官方經濟數據暫時無法發布，政策制定者只能依賴私人與州級數據進行研判，擴大了Fed內部的歧見。不過現在市場預測，聯準會在12月9至10日會議上再次降息的機率已經從「幾乎確定」降至「約五五波」。



