股市作手鄧福鈞呼麻 從外役監拉去觀察勒戒

曾與調查局北機站楊姓調查官共犯內線交易案的知名股市作手鄧福鈞，透過女友購買大麻施用，毛髮經檢驗呈陽性反應，台北地檢署向法院聲請觀察勒戒獲准後，已於昨(12/17)日將目前因另案在八德外役監服刑的鄧福鈞，移往新店戒治所進行觀察勒戒。

去年9月間，台高檢署整合全國22個地方檢察署，指揮22個司法警察機關及4 個憲兵隊執行「0902 發掘大麻施用黑數專案」，強力壓制大麻犯罪，以維護國人身心健康。

在這波搜索行動中，專案小組獲得線報，1名周姓女子疑似持有大麻，當警方上門執行搜索時，周女表示她沒有吸毒，毒品是他的男性友人所有，專案小組發現周女的男性友人就是大名鼎鼎的股市作手鄧福鈞，因此立即採集他的尿液毛髮送驗，最後在他的毛髮驗到有大麻的毒品反應。

去年12月18日，檢察官為了釐清案情傳鄧福鈞及周姓女子到案，鄧福鈞在律師陪同下前往北檢出庭，檢察官採隔離訊問，先以被告身分訊問鄧福鈞後，再以證人身分詢問周女，當天檢察官再指揮法醫採集鄧福鈞毛髮進行化驗，仍驗出大麻陽性反應。

檢察官最後認定鄧福鈞施用二級毒品大麻，向法院聲請觀察勒戒獲准，由於鄧福鈞目前因另案在八德外役監服刑，檢察官昨日將他移往新店戒治所進行觀察勒戒。

