股市創高別慌 「這樣做」才能長勝！蕭碧燕、林奇芬教你定期定額不敗心法
股市創高時，「該不該停利」總讓投資人舉棋不定。基金教母蕭碧燕與理財教母林奇芬提醒，長期投資關鍵在紀律與配置，懂得停利不停扣、讓資金持續循環，才能在波動中穩健累積財富。
▌基金教母 蕭碧燕 定期定額一軍市場 停利不停扣最安心
每當股市創高，投資人最常問的就是「現在還能進場嗎？要不要先停利？」
蕭碧燕直言，沒人能精準預測高低點，若無法接受股市波動，與其反覆猜測、舉棋不定，不如設好停利點，並依照紀律出場，以穩定投資心態。
她強調，待在長期趨勢向上的市場，持續定時定額投資，堅持停利不停扣，才是提高勝率的關鍵。
區分3大市場 選對標的是成功的一半
蕭碧燕依據市場週期長短，將定期定額市場分為一軍、二軍、三軍。
● 一軍：牛長熊短，即使從高點開始扣款，最長也只要1～2年就能翻正。包括美股、台股、全球科技（或美國科技）。
● 二軍：表現居中，從高點扣起，最長需要1.5～4年才能回本。包括日本、印度、東協、歐洲、中國等。
● 三軍：熊長牛短，從高點扣起，翻正時間可能長達5～10年。如拉美、能源、礦業、資源、黃金等。
她強調，「資產配置不是重點，重點是要配置好資產。」在一軍市場中，選擇同類型短、中、長期績效名列前茅，且波動度是自己能接受的標的，定時定額成功機率最高，等待過程也不會太煎熬。
設定3大停利點 安穩度過波動
投資人可以根據耐心程度、波動承受度、資金需求設定停利策略，即3種微笑曲線：
● 小微笑：報酬率達15%～20%即停利，贖回次數最多，但最終累積的本利和最少。適合波動承受度低、短期內需要用錢的人。
● 大微笑：報酬率達40%～50%時停利，贖回次數居中，最終累積的本利和也居中。適合能忍受較大波動、短期內無需用錢的人。
● 仰天長笑：報酬率達100%以上才停利或乾脆只買不賣，贖回次數最少，但累積的本利和最多。適合視波動為日常，不急著用錢的人。
一軍要久抱 不同市場適用不同策略
綜合以上，對於一軍基金，沒有最高點，只有波段高點，可大膽設為仰天長笑，更不用怕從高點起扣，直到需要用錢時再部分贖回即可。二軍基金設仰天長笑的效益沒有一軍強大，建議設小微笑或大微笑，停利點可參考近2年的平均報酬率。至於三軍基金，長期投資績效往往不佳，只適合短期波段操作，且須具備判斷趨勢的能力。
若一開始無法做到將所有基金設為仰天長笑，建議先挑1～2 檔長期績效最優且波動度適中的一軍基金來執行該策略，其餘一軍基金設為大微笑；二軍基金設為小微笑。透過「小微笑支撐大微笑、大微笑支撐仰天長笑」的方式，逐步累積經驗，適應市場波動，往仰天長笑邁進。
蕭碧燕最後提醒，「本金才是關鍵，切勿盯著報酬率不放。」同樣50%報酬率，本金100萬元與1萬元的差距極大，壯大本金投入優質標的才是王道。
▌理財教母 林奇芬 3角度看是否停利 持續投入別閒置資金
林奇芬建議投資人可從3角度評估是否停利。
(1) 看報酬率是否滿意：當報酬率達到預設目標，就可先行停利。
(2) 觀察市場位階：當市場指數偏高，可適度減少持股，但判斷上難度較高，且股市可能繼續上行。
(3) 檢視資金用途：若短期內需要用錢，就可獲利了結。
她提醒，長期投資多是基於看好市場及強迫儲蓄，那就該持有直到要用錢時再出場，頻繁進出只會增加交易成本，還要煩惱怎麼處置停利資金。
此外，高檔停利不代表要全數贖回，而是適度降低持股、保留現金，原本的定期定額仍要持續扣款，才能確保投資紀律不中斷。
資產再平衡 不同年齡作法有別
至於停利資金的處置，不同年齡層的操作方向也有所差異。年輕人或仍想維持股票部位者，不要一味等待市場回檔、想著低買高賣，否則很可能等不到理想價位，市場又再度反彈，資金反而閒置，變得沒效率。
比較穩妥的作法是分期再投入，假設規劃分3年投入，可先保留3分之1現金用於定期定額，其餘3分之2暫放債券型或平衡型基金或ETF，之後再逐步轉回股票。
若是中年人，重在追求財富穩健，則可趁停利逐步提高債券或平衡型資產比重，讓投資組合從「股多債少」過渡到「股債均衡」甚至「債多股少」，確保整體配置更穩健。
母子基金法 讓資金不斷循環
林奇芬也建議投資人採取「母子基金法」：以穩健型標的作為母基金，積極型標的作為子基金。當母基金配息時，利息定期定額投入子基金；子基金停利贖回後，資金再回流母基金。
如此一來，不僅能維持合理的資產配置，也能克服人性弱點，讓資金持續循環，發揮長期複利的力量。
她強調，高檔操作應避免短視近利，與其糾結高點位置、急於獲利出場，不如透過資產再平衡、母子基金法，讓投資組合穩健成長。
（內容僅供參考，投資請謹慎為上）
文章出處：《Money錢》2025年10月號
