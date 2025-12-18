股市創高後震盪、股民本周買了什麼？這檔ETF淨申購逆勢增近30萬張

[Newtalk新聞] 本周台股行情如「大怒神」，截至昨日近三天重挫逾 600 點，但是ETF市場卻出現明顯的資金分流現象。

觀察在國內掛牌的 312 檔ETF，近三日僅 66 檔獲得資金青睞，出現「淨申購」，代表投資人在市場雜訊不斷時更精挑細選、資金集中火力布局。根據 CMoney 統計本月 15 日至 17 日申購熱門榜，前五名依序為：主動統一台股增長（00981A）、元大投資級公司債（00720B）、富邦科技（0052）、期街口S&P布蘭特油正2（00715L）、以及大華優利高填息30（00918）。

（00981A）主動統一台股增長：29.90 億元

（00720B）元大投資級公司債：14.95 億元

（0052）富邦科技：10.55 億元

（00715L）期街口S&P布蘭特油正2：8.00 億元

（00918）大華優利高填息30：7.75 億元

這份榜單反映出，在市場選股難度提升下，資金流向出現明顯轉變。有「小台積電」之稱的 0052，因實施股價分割後，入手門檻下調而受青睞；債券與高息等具穩定收益之防禦性標的，也順勢吸金；00715L 則受惠川普制裁委內瑞拉，導致油價反彈的議題。

然而，在這波資金大洗牌中，看得出投資人勇敢逢低申購「常勝軍」00981A，近三日以 29.9 萬張的淨申購量脫穎而出，穩坐台股 ETF 申購王寶座，成為市場震盪中最吸金的存在。

主動式ETF最大優勢就是「靈活應變」，能根據市況即時調整持股。今年台股已上架 14 檔主動式ETF，00981A 掛牌僅半年，股價自 10 元起漲，一路衝上 16 元，漲幅逾 6 成，亮眼報酬率讓投資人印象深刻。近期市場震盪、股價高檔整理，投資人不但沒有跑，反而連三日爆量加碼，讓 00981A 就算回檔，規模還是日日增加，截至昨（17）日，ETF規模已正式破 450 億元。

統一投信台股研究團隊指出，美國聯準會（Fed）上周如期降息一碼，2025、2026 年預計各降一碼，雖降息步調放緩但方向未變，加上每月 400 億美元短債購買計畫啟動，整體資金環境仍偏寬鬆。台股方面，資金從 PCB 輪動至半導體廠務、電力類股，指數雖在高檔震盪，但類股輪動健康。

本周受聖誕假期與日本央行（BOJ）升息疑慮影響震盪加大，但中長線來看，降息循環＋AI 獲利提升的雙引擎強勁，投資人可把握震盪回檔機會，透過定期定額或分批布局方式參與台股市場。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

