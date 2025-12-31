股市創高、匯市翻轉 2025年封關創新紀錄

股匯雙市在2025年的最後一個交易日，同步寫下關鍵轉折。台股今(31)日封關，加權指數收在28963.6點，不僅改寫歷史最高封關指數，今(2025)年全年更大漲5,928.5點，刷新台股歷年最大年度漲點紀錄。同時，新台幣兌美元全年升值1.343元，正式告別自2022年以來連續3年的貶值走勢，為近年少見的「股匯齊揚」年份。

回顧2025年台股走勢，年初市場歷經美國對等關稅政策衝擊，4月初指數一度急挫至17306.97點，短短3個交易日跌點逼近4,000點，國安基金緊急進場穩市。不過，隨著美國關稅政策急踩煞車、聯準會啟動降息循環，加上人工智慧(AI)需求持續擴張，市場風向快速翻轉，權值股領軍展開強勁反彈，台股不僅收復失土，更一路改寫新高。

廣告 廣告

在權值股帶動下，今日盤中一度突破29000點大關，最高來到29009.81點，全年高低點振幅超過5成，最終以史上最高封關指數作收。以年度表現來看，加權指數漲幅達25.73%，已連續3個年度大漲超過2成，展現台股近年少見的強勢格局。

市值表現同樣亮眼，根據統計，2025年底集中市場上市公司總市值達94.36兆元，較2024年底增加約20.45兆元；若加計上櫃公司市值，上市櫃總市值合計突破101兆元，首度站上百兆元關卡。依證交所截至11月底投資人開戶數約1,371萬戶估算，平均每位股民今年帳面獲利約149萬元；即便扣除權值股影響，整體股民平均帳面仍大賺約59萬元。

推升台股創高的最大引擎，仍是AI浪潮下的科技權值股。其中，台積電全年股價上揚475元，升幅達44.18%，封關日收在1,550元新天價，單一公司貢獻大盤指數逾3,800點，市值年增逾12兆元，衝上40兆元大關。鴻海、台達電，以及多檔高價AI概念股亦同步創高，「千金股」數量攀升至27檔，刷新歷史紀錄。

匯市方面，新台幣在2025年封關日走勢相對平穩，兌美元收在31.438元，全年升值1.343元，成功扭轉前3年貶勢。回顧近年表現，2024年新台幣封關價一度逼近32.8元，跌至2016年以來低點；今年在美元走弱、台股強勢及資金回流帶動下，維持偏升格局。

展望2026年，匯銀圈普遍認為，新台幣將進入「高波動、區間震盪」的新常態，多數銀行預估，明(2026)年匯率區間約落在28.5至31元之間，市場關注焦點包括美國降息節奏、台股表現，以及央行對出口商拋匯限制的調整方向；部分銀行則表示，若全球政經變數升溫，新台幣波動區間可能放大至29.5至32元。

原文出處

延伸閱讀