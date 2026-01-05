股市創高 國安基金續護盤？

台股5日在權王台積電帶頭衝鋒攻破3萬，再寫歷史新高。（陳俊吉攝）

股市破3萬點，再創歷史紀錄！國安基金卻仍在場上「護盤」，立委羅明才擔心政府「偷偷賣股」、「壓制指數」。有國安基金操盤手之稱的財政部政務次長暨國安基金執行祕書阮清華承諾，國安基金在退場之前，不會賣股；對於何時退場？阮清華並未正面回應，僅表示股市很難預估，政府期望產業平衡，將協助傳產升級。

國安基金例行委員會將在12日舉行，是否繼續護盤，投資人相當關心；雖然阮清華未正面表態，但專家認為，台股屢創新高，國安基金早該退場，遲未退場原因是當初進場的不確定因素仍在，即台美對等關稅稅率未確定，若台灣關稅談判結果不如預期，造成台股崩潰，國安基金還在場上機動性較高，隨時可護盤、支撐台股。

阮清華昨日赴立院財委會備詢，羅明才、李坤城都關心台股站上3萬點的後續發展。羅明才問及？台股是否會穩穩站在3萬點之上。阮清華表示，股市很難預測，隨著AI和高速運算發展，台灣站在對的地方，產業未來發展應該是蠻好的。

羅明才進一步問，政府會不會偷偷賣台積電、偷偷壓指數？阮清華表示，依規定在退場之前，國安基金是不會賣股票，至於什麼時候退場，得尊重國安基金委員會的決議。

李坤城問阮清華是否有預期3萬點來得這麼早？阮指出，最近AI、高速運算等新興產業發展非常快速，反映在股價上，股市整個市值超過100兆元，居全世界第8位，過去以為3萬點不太容易發生，現在真的發生了；台股站上3萬點主要原因是關鍵產業，就台積電來說，上漲1元就帶動指數8點，台積電昨上漲85元，帶動指數約6、700點。

李坤城擔心，台股成為台積電「一個人的武林」，台積電帶動台股大漲，卻有40％上市櫃公司的股價表現卻很普通，這樣的台股是否健康？阮清華表示，希望產業發展更平衡，目前確實有兩極化的味道，未來需要跨部會努力，協助傳統產業持續升級。

國安基金委員會議去年4月8日決議次日進場護盤，為該基金第9次護盤，目前國安基金護盤超過270天，即將挑戰最長護盤紀錄，創「台股創新高、國安基金在場上護盤」奇觀。