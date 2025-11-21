股市只漲一天就全吐回去！輝達也當不了救世主，投資人到底在怕什麼？

全球股市跌勢不止，即便輝達曾經帶領多頭力挽狂瀾，反彈行情也只是曇花一現，美股週四（20日）面臨4月以來最劇烈的日內逆轉幅度，若從當天最高點算起，瞬間蒸發了超過2兆美元市值。高盛（Goldman Sachs）合夥人John Flood認為，市場正極度聚焦於對沖「擁擠風險」，投資人已經進入純粹的盈虧保護模式。

這場戲劇性的殺盤發生在輝達繳出亮眼財報、股市大漲之際，這一切讓投資人們困惑不已，紛紛揣測暴跌背後的主因，從對AI高估值的疑慮，以及幣圈暴跌的避險訊號，或是好壞參半的9月非農就業報告減少了聯準會降息的底氣，再到引爆短線基金持續拋售的技術面，交易員們忙著尋找足以說服自己的可能理由。

廣告 廣告

無論確切原因為何，「A轉」行情粉碎了不久之前的樂觀氛圍。根據高盛交易部門觀察，包括ETF、客製化籃子和期貨在內的產品空頭交易激增，同時示警流動性正在惡化的風險，這些因素可能加劇市場震盪。

Flood指出，自從1957年以來（包括昨日），標普500指數一共出現8次開盤上漲超過1%後又逆轉收跌的情況。往好的方向想，這些案例發生後的市場平均表現趨於正面，隔日及次週漲幅至少達2.3%，隨後一個月平均上漲4.7%，「這類的反轉行情，將會促使投資人重新思考自己的投資部位曝險。」

西北互惠財富管理公司首席投資長Brent Schutte指出，必須將輝達的好消息置於所有短期隱憂的背景下審視，包括勞動力市場強度、關稅、通膨、聯準會未來行動、AI可持續性、股票估值、私人信貸擔憂、仍無盈利的科技股，以及加密貨幣的大幅修正，「簡而言之，投資人正在爭論許多懸而未決的經濟與股市難題。」

Susquehanna國際集團衍生性商品策略聯席主管Chris Murphy表示，輝達財報落幕，加上聯準會12月降息機會越來越渺茫，投資人開始質疑接下來的上漲動力究竟在哪，觀察趨勢追蹤基金（CTA）持倉，系統策略維持仍然適度淨多頭，倘若市場遭遇更深的衝擊，恐將引發進一步拋售潮。

Buffalo Bayou Commodities跨資產宏觀策略與交易主管Frank Monkam認為，隨著幣圈跌入熊市，跨資產去槓桿浪潮還未結束，尤其加密貨幣的散戶參與度很高，他們也是今年以來推動股市飆漲的主力，如今腹背受敵，脆弱性顯而易見。

目前，標普500指數正迎向2008年以來最慘澹的11月，但整體估值仍然接近歷史狂熱潮的水準，歷經昨晚非農就業報告的震撼後，今日還有時薪數據與密西根大學通膨預期報告即將出爐，以及包含指數、股票約3.1兆美元名目選擇權到期，投資人們嚴陣以待。



更多風傳媒報導

