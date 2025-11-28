「股市四大金釵」之一葉美麗掏空誠美材2億 一審判刑7年

記者楊佩琪／台北報導

偏光板大廠誠美材料（4960-TW）前副董事長葉美麗，被控利用子公司茂豐、茂宇投資進行假交易、購買高價庫存品，並以每股15元，收購前立委蘇震清和友人持有的郡宏光電股票，致使誠美材、茂豐公司蒙受共2億餘元損失。一審台北地方法院28日判決葉美麗7年有期徒刑。可上訴。

2018年間，誠美材料董事長何昭陽延攬被名列「股市四大金釵」之一的超級營業員葉美麗擔任副董事長，兼任茂豐、茂宇投資董事長。葉美麗卻於同年為提高郡宏公司股價，由茂豐公司以不合理高價向郡宏採買ITO導電膜庫存品，減少郡宏之庫存並增加營收、提高其淨利與獲利能力，致使茂豐、誠美材損失7675萬餘元。

廣告 廣告

另又因自身有資金需求，藉由郡宏公司委託茂豐公司採購COP原料之機會，茂豐財務經理方永慧製作不實採購訂單，使茂豐再委託由葉美麗實質掌控的寶兌公司，向日本郡是公司採購COP原料之逐層下訂之虛偽不實交易。郡是公司預付部分貸款予茂豐後，再由茂豐公司給付全額貸款給寶兌公司，以此挪用茂豐公司資金，使茂豐、誠美材受有8825萬餘元損害。

又葉美麗明知郡宏公司股價未達每股15元，卻因私下承諾前立委蘇震清以每股15元之價格，收購蘇震清及其友人持有的郡宏股票，因此在鑑價報告做成前，即先讓茂豐、茂宇2家公司以每股15元價格承接，之後由方永慧倒填鑑價報告做成日期，使茂豐、茂宇2家公司及誠美材受有6294萬餘元損害。

法官審理後認為，葉美麗的行為，嚴重破壞資本市場健全及投資人權益，且案發時為誠美材副董事長、茂豐及茂宇董事長、郡宏公司董事，在本案中處核心要角地位，犯罪參與程度最高，且犯後未能坦認犯行，態度難謂良好，依證交法特別背信罪、洗錢防制法洗錢罪、業務登載不實文書罪、商業會計法填製不實會計憑證等罪，判決應執行有期徒刑7年。可上訴。

更多三立新聞網報導

京華城案外案！疑賣地套現30億 首度傳喚沈慶京

台積電告羅唯仁竊密！高檢署發動搜索查扣電腦 扣押財產

台積電提告羅唯仁 智慧財產及商業法院正式分案受理

玩具沒收好！單親媽失控3次重摔、腳踹2歲女兒致死 二審判刑9年

