股市報酬遠勝房市？台股持續升溫．房市淪冷宮
台股表現強勢，吸引投資人從房市轉戰股市！對此有民眾認為「股市更具彈性，變現速度快、CP值高」。10月新增開戶人數達4.91萬人，20至30歲年輕族群最多。專家指出，過去5年台股含股息，年化報酬率約21%，房市頂多10%，差距明顯，主要受惠於遠距商機和AI需求。但也有人擔憂AI過熱造成的泡沫化風險，建議觀察明年下半年AI指標企業動態，留意反轉風險。
31歲的Andy從6年前積極投入股市，透過長短線交易與定存，4年前成功購入人生第一間房子。他分享股市比房市更具彈性，變現速度快，進可攻退可守；而房產投資則需長期持有，流動性較差。Andy曾將房子出租，但面臨租客問題與維修困擾後改變策略，轉為投資高配息股票以支付每月房貸，發現股市投資報酬率優於房市表現。
從投資特性來看，台灣股市相較於房市具有更高流動性與較低成本，入場與出場都較為容易，且能分散投資風險。相對地，房產投資則需要龐大頭期款，變現耗時，還需考量稅費與維修費用，同時受到較多政策管制。Andy表示，雖然他的房產根據實價登錄已上漲約20%，但股市的上漲幅度更為可觀，他認為未來股市仍將優於房市表現。
根據臺灣證券交易所統計，11月開戶人數增5.2萬人，30歲以下占新開戶人數的62.43％，20~30歲的族群，新增開戶數最多達1.95萬戶，累計至11月底，總開戶數達1371.4萬人，再創新高，反應投資人結構持續年輕化；股市表現 10月單月大漲2412點，11月月線雖終止連六紅 ，但市場熱度不減，吸引內資螞蟻雄兵持續湧入。
亞太商工總會執行長邱達生指出，過去5年台股含股息的年化報酬率約21%，而住宅市場含租金的年化報酬率頂多10%，差距明顯。他解釋這主要受惠於疫情後期兩大趨勢：先是遠距商機，接著是AI的強勁需求。
美國市場也呈現類似趨勢。若有投資者在1995年以當時美國平均房價15萬3500美元購買房產，到2024年底價值將增長到50萬3800美元。但若同樣金額投資標準普爾500指數，在30年後價值將成長到340多萬美元。分析師翁偉捷表示，從長期來看，房地產的報酬率基本上都比股票市場低。在全球AI浪潮持續發酵過程中，以台灣的供應鏈產業為中心向外擴散，只要美國晶片需求沒有斷鏈，對台灣的AI伺服器或晶片製造廠商及供應鏈都有利。
台股不斷創新高，吸引投資人將資金從房地產轉向股市，但也有人擔憂可能出現泡沫化風險。邱達生認為，政策是影響因素之一，但股熱房冷主要反映市場需求，特別是AI相關應用持續擴大，將繼續拉抬股市動能。翁偉捷則提醒，半導體產業中AI相關概念股的估值，已達較為嚴重偏高的程度。他建議觀察明年下半年AI企業是否能展現正面的商業獲利模式，以OpenAI財報為例，這將是判斷市場是否能持續的關鍵。專家認為，明年下半年可觀察AI資金募集狀況，這是市場再融資的關鍵時間點。雖然現在股市表現亮眼，投資人仍應留意市場反轉下跌的風險。
