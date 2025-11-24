股市多空反轉要來了？輝達「利多不漲」掀逃難警訊 阮慕驊：重點注意這指標

台股在上周向下跳水重挫，跌破27000點大關，而財經專家阮慕驊今（24）日在節目《聽，阮大哥的！》中分析，輝達財報大好，但仍然擋不住美股殺盤，背後的原因就在受到AI泡沫的疑慮影響，而輝達現在承擔起全美股漲跌的重責大任，在本周能不能站回100日均線，將會是短期重要的參考指標。

阮慕驊表示，近期華爾街金融業知名人士都開始拋售輝達股票，軟銀更傳出清輝達，台股今日開盤雖穩住跌勢，但也僅小幅反彈，加深了市場對於股市估值過高的憂慮，輝達在財報公布後盤前一度上漲了5%，但收盤卻大跌3%，甚至失守100日均線。

廣告 廣告

阮慕驊指出，一般投資散戶都是按牌理去出牌，若要在大漲時放空或大跌時抄底，都需要極大的勇氣和財力，因此只有擁有大部位資金的法人，才有機會「不按牌理出牌」，決定市場的走向。

阮慕驊分析，從這個角度來看，此次的輝達股價下殺，就是法人不按牌理出牌的操作策略，股市向來都有一個鐵律，就是「利多不漲」和「利空不跌」通常都是反轉的訊號，輝達在發布超乎預期的亮眼財報後，卻未能延續漲勢，就已經預示著反轉下挫的情況。

阮慕驊表示，解讀輝達股市下跌的文章有很多，市場的質疑點主要集中在輝達的應收帳款較上一季增加100億美元，但在輝達營收大幅增長的情況下，應收帳款本來就會增加，況且應收帳款的大部分都集中在AI競賽的雲端巨頭，不能回收的風險相對低。

阮慕驊認為，輝達現在「裡外不是人」，財報好被解讀成後面還有AI泡沫疑慮，但如果財報不好，市場會更慘，連輝達執行長黃仁勳都在內部會議上感嘆，讓一家公司背負所謂「地球村長」的壓力，其實不夠公平。

​阮慕驊指出，「行情總是在懷疑之中誕生，在樂觀之下結束」，這次輝達發布財報時市場是一片樂觀，隨之而來的不尋常走勢，使得市場開始尋找原因或編造合理的理由，但這些理由未必是對的，也未必能夠成為決策的依據。

阮慕驊建議，後續可以觀察輝達是否能在未來幾個交易日內，重新站回100日均線，否則有再多的利多消息出現，都只是參考而已。這禮拜會是觀察的重點，目前無論是台股還是美股，空方佔優勢，多方處在防守位置，無論如何輝達都是一間好公司，長期AI仍是未來的展望，但在短中期的操作上，不宜從消息面去當作投資布局的參考。

更多風傳媒報導

