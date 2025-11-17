股市多軍還沒投降，幣圈卻已陷入熊市！比特幣跌破9.3萬美元，超過15萬人爆倉
美股上週五在一片悲觀氛圍之際上演驚奇V轉走勢，多軍的奮力抵抗暫時化解了破底危機，但同樣反映風險偏好情緒的幣圈卻已跌入熊市，比特幣在今（17）日亞洲交易時段一度跌破9.3萬美元關口，盡數回吐年初迄今的漲幅。
不過一個多月前，比特幣才在10月6日寫下126,251美元的歷史高點紀錄，隨後卻因美國總統川普的關稅威脅引爆殺盤，即便股市歷劫歸來，幣圈仍像驚弓之鳥，至今一路挫跌。
根據Coinglass數據顯示，最近24小時加密貨幣市場超過15萬人爆倉，金額約達6.16億美元，折合新台幣逾190億元。
Bitwise資產管理公司投資長Matthew Hougan表示，整體市場正轉向避險模式，加密貨幣是「煤礦裡的金絲雀」，最先打退堂鼓。
推升比特幣的主要動力逐漸消退
根據彭博數據顯示，今年以來比特幣交易所交易基金（ETF）吸引了超過250億美元的資金流入，資產管理規模一舉升至逼近1690億美元水位，這些穩定的資金流，曾將比特幣重塑為一種可以對抗通膨與政經情勢動盪的投資工具。
然而，隨著大型買家悄然退場，這類敘事也跟著鬆動，微策略（MicroStrategy）就是個經典案例，這家公司的股價已經接近其所持有的比特幣資產價值，表明了投資人不再願意為其高槓桿策略支付溢價。
微策略董事長Michael Saylor上週五表示，該公司仍在「加速」購買比特幣，並且將於週一上午公布買入情況。截至目前為止，微策略持有超過64萬枚比特幣，佔1,990萬枚流通總量的3%以上，也被視為最大的「巨鯨」。
巨鯨退場未必是恐慌訊號 10萬美元成為關鍵點位
許多區塊鏈分析公司將「巨鯨」定義為持有1,000枚以上比特幣的個人或機構，雖然這些「巨鯨」身份成謎，但仍可透過追蹤加密貨幣錢包找到他們的活動軌跡。
根據相關數據顯示，最近有些「巨鯨」加快了拋售速度，但分析師認為這未必是恐慌訊號，只不過是以不完全破壞市場的節奏穩定獲利了結。
值得注意的是，「巨鯨」在這段時間以來的拋售行為，似乎與比特幣10萬美元這個重要點位有關，許多投資人將此視為獲利了結的心理關口。
專注於比特幣的金融服務公司Swan Bitcoin執行長Cory Klippsten指出，自從2017年踏入這個領域以來，他認識的許多早期持有者都談論過10萬美元這個數字，「出於某種原因，人們總說會在這個價位賣出一部分持倉。」
「山寨幣」面臨崩盤
除了技術面、資金面的壓力，總體經濟環境也正迎來逆風。外匯和加密貨幣交易所的LMAX集團市場策略師Joel Kruger指出，隨著市場下修聯準會12月降息的預期，疲軟的勞動數據引發經濟擔憂，包括比特幣在內的風險資產將會再度面臨考驗。
不只大戶逐漸離場，散戶也越來越悲觀，許多人為了避免再次經歷50%的崩盤而選擇提前離場，這種情緒在波動性較高的「山寨幣」尤其明顯。根據一項追蹤前100大加密資產中後50名的MarketVector指數，今年已經重挫約60%。
Nansen高級研究分析師Jake Kennis認為，這波幣圈拋售潮，主要是長期持有者獲利了結、機構資金外流、宏觀不確定性以及槓桿多頭被清算的綜合結果，「歷經一段長時間的盤整後，市場暫時選擇了下行方向。」
