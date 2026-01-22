股市大戶涉找姊弟當人頭！操縱7公司股價海撈千萬遭搜索

檢調近期大動作偵辦炒股案，矛頭直指資深市場人士蕭姓男子。（圖／翻攝自Google maps）





檢調近期大動作偵辦炒股案，矛頭直指資深市場人士蕭姓男子，今（22）日檢調兵分9路搜索他與親友等6人的住居，其中1人在市調處初訊後即請回，另外5人訊後將移送北檢複訊。

檢方掌握，主嫌蕭男在資本市場資歷深厚。2023年8月，市場盛傳一名神秘大戶短短2天內砸下22億元，大舉買進力致股票，持股數量疑似高達1.4499萬張，引發市場議論。

檢調調查指出，蕭男自2021年起，找來弟弟、姊姊及其他3名親友擔任人頭帳戶，鎖定7家上市公司股票進行操作，包括燁興、亞諾法、大眾控、英利-KY、圓剛、志信與映泰，涉嫌透過拉抬股價牟取不法利益。檢調估算，相關操作手法疑似涉及違法操縱股價，不法獲利約3千至4千萬元，全案已引起金融監理與司法單位高度重視。

北檢22日指揮調查局台北市調查處展開搜索行動，兵分9路前往多處地點搜索，並約談蕭男、蕭弟等6人到案說明。其中1名人頭在市調處初訊後請回，其餘5名被告則於晚間陸續移送北檢複訊。

