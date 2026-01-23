股市大戶涉炒股操縱股價 檢諭令1500萬元交保
（中央社記者林長順台北23日電）檢調獲報蕭姓股市大戶涉以人頭帳戶炒作股票，操縱股價獲利新台幣數千萬元。昨天約談蕭姓男子等5人到案的北檢今天凌晨諭令蕭姓男子1500萬元交保，並限制出境、出海。
另外，涉案蕭姓男子親友分別以50萬元到200萬元不等金額交保。
檢調接獲檢舉，蕭姓男子民國110年涉以親友等人頭帳戶，炒作燁興、亞諾法、大眾控、英利-KY、圓剛、志信與映泰股票，獲利數千萬元，涉違反證券交易法操縱股價等罪。
台灣台北地方檢察署昨天指揮法務部調查局台北市調查處，持法院核發搜索票，搜索蕭姓男子等被告住居所及蕭姓男子公司等共9處，並通知蕭姓男子等5人到案說明，全案持續調查中。（編輯：李明宗）1150123
