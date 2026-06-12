股市大跌房價反會漲？ 他分析3情況 網看法兩極

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近期台灣有股市熱、房市冷的趨勢，也引發眾人對於兩者關係的討論。近日，就有網友在PTT發文分析股市與房市之間的關係，並提出三種不同情境，引發眾人熱議。

該名網友在論壇PTT上以「股市大跌房市會大漲嗎？」為題發文，討論股市與房市間兩者的影響與關係。並列出三種情況分析：



1.股市僅出現小幅回檔：例如從4萬5000點跌至4萬點附近，之後長時間維持盤整，部分投資人可能就會因股市缺乏表現空間，將資金改轉向房市尋求報酬，有機會帶動房市需求增加。

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2.股市只在短時間內大跌，之後又迅速反彈：例如半年內完成V型反轉，那麼多數投資人仍會選擇留在股市等待獲利，真正轉向房市的人數有限。即便下跌期間市場出現恐慌情緒，也未必會立即帶動買房意願。

▼原PO列出三種可能情況，分析股市與房市間可能互相影響的關係。（示意圖／取自Pexels）

3.股市從高點腰斬甚至跌得更深，且長時間在低檔盤旋：這是最極端的情況，市場資金也可能因此大幅收縮，若遇上這種情況，投資人的資產會因此減少，購屋能力也可能受到衝擊，房市反而需要留意法拍案件是否增加，直言：「玩股票的人都沒錢了，哪來的資金買房？」

此貼文引來許多人討論，也紛紛提出個人看法：「其實大部分的人心臟都不夠力，只是時候未到而已」、「有房的多少會碰股票，但有碰股票的不一定有房，這樣對嗎」、「股噴房要崩，因為錢從房市流入股市；股崩房更要崩，因為大家賣房再抄底」、「股市漲大家都把錢投入股市，房市當然跌；股市跌，更沒有錢買房，更跌」。

▼對於股市與房市的關係，許多網友提出不同看法，也有網友指出，縱然股市下跌，也要等一段時間，讓投資人覺得股市獲利機會不高，資金才可能流入房市。（示意圖／取自pixabay）

也有網友指出，股市與房市雖然存在資金流動效應，但最終仍取決於整體經濟環境與市場信心，很難直接單純以股市漲跌推斷房市走向：「不管股或房，本來就沒有天天在過年的，與其冒險來回跑，不如全都要，資產配置好，天天好睡覺，選我正解！」、「光是下跌還有人覺得能低接，要hold一段時間讓投資人覺得沒賺頭，才會轉換標的」、「能玩債的手上的錢肯定比沒買房只能玩股的多一點」。

（封面示意圖／取自Pexels）

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