股市大跌房價反而會漲？他分析3情況 網揭關鍵：時候未到而已
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導
不少投資人好奇，當股市出現大幅修正時，資金是否會轉向房地產市場，進一步推升房價。近日，就有網友在PTT發文分析股市與房市之間的關係，並提出三種不同情境，引發網友熱烈討論。
一名網友載PTT以「股市大跌房市會大漲嗎？」為題發文詢問，他表示，若股市僅出現小幅回檔，例如從4萬5000點跌至4萬點附近，之後長時間維持盤整，部分投資人可能會因股市缺乏表現空間，選擇將資金轉往房市尋求報酬，因此有機會帶動房市需求增加。
不過他認為，若股市短時間內大跌後又迅速反彈，例如半年內完成V型反轉，多數投資人仍會選擇留在股市等待獲利，真正轉向房市的人數有限。即便下跌期間市場出現恐慌情緒，也未必會立即帶動買房意願。
至於最極端的情況，原PO指出，若股市從高點腰斬甚至跌得更深，且長時間在低檔盤旋，市場資金可能大幅收縮。屆時不僅投資人資產縮水，購屋能力也可能受到衝擊，房市反而需要留意法拍案件是否增加，「玩股票的人都沒錢了，哪來的資金買房？」
貼文曝光後，引發不少網友討論，有人認同表示，「其實大部分的人心臟都不夠力，只是時候未到而已」、「有房的多少會碰股票 但有碰股票的不一定有房 這樣對嗎」、「房地產只好玩股票期權 加倍多！」。
不少網友也指出，從過往經驗來看，股市與房市雖然存在資金流動效應，但最終仍取決於整體經濟環境與市場信心，並非單純出現股市下跌，「不管股或房，本來就沒有天天在過年的，與其冒險來回跑，不如全都要，資產配置好，天天好睡覺，選我正解！」、「能玩債的手上的錢肯定比沒買房只能玩股的多一點」、「光是下跌還有人覺得能低接 要hold一段時間讓投資人覺得沒賺頭 才會轉換標的」。
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