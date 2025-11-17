股市大跌才是致勝時機！2位理財專家教你低檔加碼穩賺不慌
基金教母蕭碧燕與理財教母林奇芬分享低檔加碼策略，教你掌握資金與勇氣的平衡，從定期定額、基金養基金到資產再平衡，穩健布局下一波行情。
▌基金教母 蕭碧燕 低檔才是勝負關鍵 加碼靠資金與勇氣
蕭碧燕指出，低檔操作最大的挑戰在於「資金」與「勇氣」：口袋要有足夠資金，心臟也要夠強大。每個人都懂「高檔減碼、低檔加碼」的道理，但今年4月股災股市大回檔，又有多少人真的勇敢出手加碼？
她強調，加碼沒有標準答案，適合自己的就是最好的方法。投資並非一開始就能掌握訣竅，往往需要歷經多次市場漲跌循環，才能逐漸摸索出與自身條件最契合的策略。
不過，無論採取何種方式，投資人務必遵守一個原則：先衡量自身資金與勇氣，訂好加碼規則並嚴格執行。若擔心自己容易動搖，也可善用基金公司或券商平台的自動加碼功能，透過機械化執行來降低情緒干擾。
5種方法 幫你克服加碼恐懼
蕭碧燕提供5種加碼方法，投資人可依照資金狀況、心態與市場環境靈活運用。
方法1 持續定期定額
若難以判斷加碼時機點，最穩妥且簡單的方法就是持續定期定額。只要選定一軍市場，挑選短、中、長期績效表現名列前茅者，波動度在自己承受範圍內的標的，並堅持停利不停扣，就能在下跌時不斷攤平成本，也不會錯過市場反彈。定期定額雖然累積速度緩慢，但勝在方法簡單、紀律清楚，不容易出錯。
方法2 基金養基金
當投資人先前所投資的的基金已達停利點，可將贖回資金分成30個月，重新定期定額投入原基金，或轉扣另一檔優質基金。這樣不僅能減輕一次性重押的焦慮，也能讓停利後的資金繼續滾動。長期下來，原本只扣1檔基金，便能逐步擴展成2檔、3檔甚至更多檔，形成資金的良性循環。
方法3 閒錢分期投入
若投資人手上有一筆閒錢，擔心單筆投入後遭遇大跌，心理難以承受，此時可將資金拆分成2～3年逐步進場。(1)當股市正處於相對低點，可將閒錢均分成24個月定期定額投入；(2)當股市仍處於相對高點，則可拆成36個月定期定額投入，但若選擇的是一軍市場標的，投入期間則可縮短至30個月。
方法4 跌深單筆加碼
當市場大幅回檔時，手中又有閒置資金，可以搭配單筆加碼來放大反彈契機。(1)若想單筆投資的標的，原先已經有定期定額在進行，可將這筆錢拆成5次分批投入；(2)若想單筆投資的標的目前尚未開始投資，則可採「雙軌布局」：一半資金如前述規劃數次單筆分批進場，另一半則設定為24個月定期定額持續投入。
方法5 定律加碼法
蕭碧燕分享她自己所採用的「定律加碼法」：當基金淨值跌逾20%，先投入第一筆，金額較小；當第一筆加碼淨值再跌10%，則投入第二筆、金額大於第一筆；第二筆加碼淨值再跌10%，則再投入第三筆、金額大於第二筆。以此類推，直到不再跌逾10%為止。
一般情況加碼點設在–5%，遇到股災則調整到–10%。但若投資人覺得每次加碼金額要一次比一次多有點麻煩，也可均分，但切勿一次比一次少。
維持紀律 切勿半途而廢
定律加碼法雖能快速攤低成本，但難在能否長期堅持到底。當市場跌得越深，投入金額就要越多，對心理和財務都是雙重壓力。許多投資人往往在第2或第3次加碼時，就承受不了而舉白旗放棄。
蕭碧燕說道，若承受度不足，寧可一開始就選擇相對保守的定期定額。此外，加碼次數隨市場情況而異，投資人可準備至少能加碼5次的資金，避免在中途斷糧。同時，她也不鼓勵投資人開槓桿操作，有多少錢就做多少事，穩健才是長久之道。
最後，她再次提醒，加碼應鎖定長期趨勢向上、同類型績效表現居前的一軍市場標的，千萬不要盲目把資金砸在帳面虧損最大、績效墊底的標的，加碼的目的是為了賺更多，而不是為了打平爛基金。如果選錯標的，即使投入再多資金，也只會擴大虧損。
▌理財教母 林奇芬 維持股債配置 預留現金卡位下波行情
林奇芬指出，投資人能否抓住低檔加碼機會，關鍵在於是否事先預留現金。她建議在整體配置中，最好保留約3成現金，才能在行情回檔時分批進場。舉例來說，若預留3成現金，可將其拆成3份，市場跌10%投入第一筆，跌20%再投入一筆，跌30%投入最後一筆。
市場下跌30%的機率並不高，通常僅出現在嚴重股災，但只要投資標的是長期趨勢向上的市場，就不用過度害怕。
若投資人仍覺得不安，也可將區間拉大為跌 15%加碼第一次，跌30%再加碼一次，如此既能控制風險，也能逐步攤平成本。
閒錢分期投入 減輕判斷錯誤壓力
若不擅長判斷低點，定期定額仍是大多數投資人的首選。林奇芬建議，當市場下跌時，可將閒錢規劃成12～24個月分批投入。這樣即使市場在短期內便回升，先前投入的資金已受惠；若股市整理期較長，也能在攤平成本的同時降低心理壓力。定期定額是個緩衝策略，可避免一次進場過於心慌，也可減少判斷錯誤帶來的風險。
林奇芬也坦言，低檔加碼最大挑戰不是方法而是心態。多數人在面臨股市下跌時，第一反應往往是認賠殺出，恐懼之下很難立即反手加碼，今年4月股災就是例子。若投資人承受度不足，不如誠實面對自己，維持定期定額即可。
資產再平衡 憑紀律度過恐慌
林奇芬強調，低檔操作最好的方式，其實還是回到個人原本設定的股債配置比例。假設原先設定股7債3，當市場大跌使比例變成股5債5，就應逢低買進股票、賣出部分債券，讓組合回到股7債3。
這樣的加碼並非憑感覺，而是依循紀律進行，能有效克服恐懼。資產再平衡本質上就是一種被動投資，透過機械化調整，投資人不必煩惱低點在哪，也能在低檔自動加碼。
最後，林奇芬提醒，市場高低點從來沒有人能準確預測，過度進出只會讓投資績效大打折扣。低檔真正需要做的，不是急著逃離市場，而是維持股債配置，並持續參與市場。
（圖片來源：Shutterstock僅示意/ 內容僅供參考，投資請謹慎為上）
文章出處：《Money錢》2025年10月號
下載「錢雜誌App」隨時隨地掌握財經脈動
