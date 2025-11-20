股市小白遇地獄開局 女神Coser「入市一週慘賠10萬」嚇傻不玩了

伊織萌才剛開設證券戶，馬上就賠掉10萬日圓。（翻攝自X@iorimoe_five）

日本超人氣Coser伊織萌（伊織もえ）最近才剛開設證券戶，結果馬上被市場教訓，賠掉10萬日圓（約新台幣2萬元），虧錢速度之快嚇得她馬上收手。

伊織萌近日在社群平台X透露，她上週才搞定證券戶，怎料進場沒多久就賠掉10萬日圓，索性宣布原地解散不玩了。不少粉絲笑稱，伊織萌就像是開局誤闖地獄模式的股市小白，下次出角乾脆就選日漫《FX戰士久留美》，更多人則留言分享投資心得，建議她先別急著在低點脫手。

日漫《FX戰士久留美》是講述女大生主角福賀久留美，因為母親遇上2008年金融海嘯負債2,000萬日圓選擇輕生，久留美決定踏入外匯市場，誓言賺回母親陪掉的錢。故事圍繞主角群炒外匯的起伏過程，堪稱給投資人的一部勸世神作。

伊織萌今年暑假曾來台參加動漫祭，在圓山花博吸引萬人爭睹。（翻攝自X@iorimoe_five）

