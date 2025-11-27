文／劉秉勳

面對一再創高的股市，策略建議以收益打底，建構多元配置核心布局。市場將目光和資金轉戰到下一個最具潛力、具備低基期優勢的區域，而這個答案就藏在「航空城新都心——客運園區」。

2字頭起 資金轉向客運園區

前淡江大學產業經濟系副教授莊孟翰指出，當價格波動到一定程度，投資客、中小地主與建商保留戶可能會陸續釋出，市場競爭將加劇，買方的選擇變多。然而，最新的市場趨勢顯示，伴隨著青埔新案房價衝上「6字頭」後，擠壓效應已經提前發生。

廣告 廣告

航空城新都心均價3字頭，價格僅有青埔一半價，更何況區域內仍有部分2字頭，吸引眾多首購族、資金轉向客運園區。

坐擁學區、公園、商業 人潮湧入航空城新都心

航空城新都心，顧名思義就是依附著航空城將形成的一個新都市，隨著航空城的規劃、建立、發展爾後成熟，客運園區就會發展成一個在航空城裏的核心生活圈。隨著公共建設，交通發展，就業市場的蓬勃發展，人口的大量移入而將不斷的攀升。航空城新都心客運園區的價值也將水漲船高，呈現兆級的跳躍。



除了房價低基期，客運園區具備完善的生活機能、學校、公園、商圈、交通與便利設施才是吸引長期自住族群的關鍵。客運園區位於大園區，是桃園航空城計畫中重要的發展重劃區，建設量能與高未來性：其腹地廣大，且擁有明確的土地重劃和公共設施規劃。未來，隨著航空城核心計畫區的逐步到位，包括機場第三航廈、第三跑道、產業專區的啟動，航空城周邊預估可帶來30萬的就業人口和居住需求。

客運園區交通便捷成型，在交通建設上正迎頭趕上，15分鐘可抵達高鐵、捷運、國道，透過完善的道路系統、公共交通網絡，實現北北桃60分鐘生活圈的榮景。客運園區的街廓具有棋盤式的格局，寬30-40米，街廓設計強調城市尺度與行人空間，並有明確的住宅、商業、休閒和公共設施用地規劃。再加上區內有大園雙語國中、航科國小，以及大園體育園區，正積極補齊生活機能的需求，以滿足未來大量移居人口的需求。

投資策略：首購族布局的「低基期」哲學

面對目前仍屬價格盤整，但青埔價格已高不可攀的市場，對於想在桃園房市佈局的首購族或投資人來說，策略必須調整。

莊孟翰教授建議投資人「雙手先放口袋」，多看房、比條件，不急著簽約。然而，對於資金有限的首購族而言，真正的機會點在於選擇「低基期、有建設量能、高未來性」的區域。客運園區的崛起，正是提供了一個抓住「真正買點」的時機。

這不只是房價的問題，更是生活成本與市場結構的判斷。投資人宜觀望青埔高價區的盤整態勢，將目光轉向正在起飛的航空城新都心—客運園區，才能在降低風險的同時，搭上下一波房市成長的列車。

圖說：航空城新都心均價3字頭，價格僅有青埔一半價，更何況區域內仍有部分2字頭，吸引眾多首購族、資金轉向客運園區（圖/業主提供）

※理財周刊1318期更多精采文章：

◎新聞熱線> FONDA 香氛診療室｜脈輪遇見香氣，開啟減藥生活

◎新聞熱線>股市居高思危 資金轉戰航空城新都心 專家：客運園區2字頭起 把握好時機

◎新聞熱線>司法園區建設啟動 迎暫緩重劃區機能再升級

◎新聞熱線>2027迎萬大線通車利多！軌道經濟翻轉土城司法園區 強勢軌道紅利讓這「案」乘勢而起

◎封面故事>季線潛力股 彎腰撿便宜

◎發行人語>國安基金還在場

◎新聞熱線>楊占個展「重生與守護」：青銅神獸的靈性鑄造與笑像畫的人間幽默

◎理財我最大>主動出擊！房地產達人分享如何大學畢業即創業

◎理善大家來>正確的事要堅持 對的人總會相遇

◎飆股鑫天地>法說報喜 缺貨漲價題材持續延燒

◎解碼房市>內政部射住宅三箭 虛坪改革浪潮來了嗎？

◎封面故事>季線潛力股 彎腰撿便宜

◎許江鎮博士解法說>精成科訂單看到2027年 產能擴充營收大幅成長

◎財經趨勢透視鏡>輝達交出亮眼財報 投資美股正是時候？！