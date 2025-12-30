股市已經漲很多，2026年還能繼續衝？專家教戰「5字訣」掌握投資機會與風險

雖然2025年歷經波折，但在AI與科技類股領軍之下，全球主要股市頻創新高，並且將以近乎歷史高點完美收官，但投資人也開始居高思危，擔憂股價是否過於昂貴，以及明年該如何配置投資組合，藉此平衡報酬與風險。

聯博投信預期，在聯準會持續降息與總體經濟成長放緩的環境下，明年股市仍然深具投資機會，只是需要更重視評價與波動風險，建議以美股為投資組合核心布局，適度分散至新興市場與中國等衛星部位，同時提高防禦與價值風格的比重，以兼顧成長與抗震。

美股仍是核心 但必須分散投資

以全球經濟而言，聯博預期2026年美國經濟與企業獲利將仍相對穩健，通膨約落在3%左右，由於強勢的AI與科技股帶動，仍是全球股市的關鍵核心市場。

歐洲通膨前景較低，這也已經反映在開啟降息循環上；新興市場與中國則處在評價相對具吸引力、基本面逐步修復的階段。

聯博認為，佔MSCI全球指數七成的美股，仍應是投資組合的核心持股；同時透過配置歐洲、新興市場與中國，分散風險、爭取額外成長機會。

謹記「P.R.I.C.E」策略

不過，隨著全球股市創新高，在全球成長放緩、政治變化重塑貿易與貨幣政策，而且其他風險逐漸浮現的情況下，聯博建議以「P.R.I.C.E」策略作為檢視投資組合的簡易清單。

「P」—Profitability（獲利能力）：總體經濟環境趨緩，應聚焦現金流穩健、具持續獲利能力的高品質公司，提升組合韌性。 ｢R」—Risk Mitigation（風險控管）：降低對少數大型科技股的集中度，搭配防禦與低波動類股，以平衡風險。 「I」—Income（收益）：結合股息股票與債券，兼顧資本利得與現金流，強化抗通膨能力。 「C」－China（中國）：看好中國評價面、基本面、資金面逐漸改善，從短線交易升級為策略性配置。 「E」—Exchange Rate（匯率）：美元可能進一步走弱，有利非美資產，特別是新興市場與中國股債，可適度提高相關比重。

新興市場與中國作為策略性衛星配置



聯博投信分析，2026年經濟成長放緩，伴隨波動顯著上升的股市，建議投資人在地理位置和投資風格上做好分散配置，可望在來年獲得較穩健、也較具潛力的投資成果。

具體而言，持續以美股作為全球股市核心，並在美股內分散布局，兼顧成長、價值與防禦類股，降低對少數高評價個股的依賴。同時，利用新興市場與中國較具吸引力的評價與成長潛力，作為圍繞核心持股的衛星部位，提升整體成長與分散效果。

此外，強化防禦與價值風格，增加醫療保健、必需消費、公用事業等防禦與價值型類股比重，搭配高品質成長股，以更有紀律地因應2026年可能出現的市場波動。

