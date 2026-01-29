股市延長交易 金管會持開放態度

金管會舉行新春記者會，由主委彭金隆（中）主持。

隨著台股持續熱絡，加權指數已逼近三萬三千點，市場關注是否有機會延長集中市場交易時間？對此，金管會主委彭金隆表示，金管會持開放態度，已請證交所、櫃買中心重新審視。證期局長高晶萍補充說，延長股市交易時間涉及重大制度改變，牽涉很多利益關係人，包括投資人、散戶、外資、券商、中介機構、銀行端等，同時也要考量台灣國情，以及是否有相關配套措施，金管會將審慎評估，若有明確進展，會適時外對說明。

金管會昨（二十九）日舉行新春記者會，主委彭金隆表示，欽對今年展望，將在既有成果上持續推動七大重要工作，透過法規鬆綁與新商品開放，將更多資金留在台灣，並吸引國際機構來台，創造具有競爭力的產業投資機會，提升台灣在國際金融市場的能見度。另針對市場關注是否有機會延長集中市場交易時間？彭金隆強調，金管會持開放態度，已請交易所重新審視，會再來研議。

彭金隆表示，過去一年面對國際金融與經濟情勢不確定性，金管會持續以安全與發展並進原則，推動金融市場健康發展。在安全方面，除強化金融機構資本韌性、風險管理與公司治理，並積極推動與國際支柱接軌，同時透過持續深化金檢、提升監理科技運用，確保金融體系穩定運作。

在發展面向上，金管會推動金融市場的多元化發展及創新，包括推進金融科技運用、推動永續金融、以及打造具台灣特色的亞洲資產管理中心。彭金隆表示，這些政策不僅提升金融業的國際競爭力，也讓金融業體系更有效的支持實體經濟發展。

此外，近年詐騙手段不斷翻新，對民眾財產安全造成威脅，防止詐騙仍是金管會高度重視的重點工作，過去一年強化臨櫃關懷、精進防詐法制，並透過公司協力合作提升防詐精準度，盡最大努力保護民眾財產安全。同時，金管會也將融資租賃業納入金融消費者保護規範，擴大消費者的保障範圍，並持續推動信託、微型保險、高齡友善等金融服務措施。

彭金隆強調，金管會將透過法規鬆綁與新商品開放，將更多資金留在台灣，並吸引國際機構來台，創造具有競爭力的產業投資機會，提升台灣在國際金融市場的能見度。

而針對市場是否有機會延長集中市場交易時間部分，彭金隆表示，資本市場有許多與國際相關的制度結構，例如交割週期從「T+二」減為「T+一」，以及延長交易時間等，其實過去上市上櫃二個交易所一直在研議，近期因國際情況有所改變，金管會持開放態度，已請交易所重新審視，會再來研議。