股市成長當政績？賴清德自誇台股最高曾衝2萬8千點 他看不下去：關民進黨啥事

受到美股四大指數全面下跌影響，台股今（21）日大跌近千點。總統賴清德今日前往雲林西螺鎮朝興宮贈匾致詞時表示，前總統馬英九交棒給前總統蔡英文時，台股僅約8千點，而他上任後積極推動經濟發展，今年股市最高曾達2萬8千多點，國民平均所得也超越韓國與日本。對此，新黨台北市議員侯漢廷直批，「賴清德有病，要馬英九吃藥」。

侯漢廷在臉書發文表示，2016至2021年台股飆漲，是因為全球寬鬆貨幣政策，大搞QE（量化寬鬆）、降息低利率，資金往股市流入，關民進黨啥事。而近年的台股飆漲，是因為輝達主導AI超級周期、半導體產業（尤其是台積電）崛起，全球對高階晶片的需求大增，讓與AI相關的供應鏈（晶片、伺服器、PCB、散熱、封裝測試）整個熱起來，又關民進黨啥事。

廣告 廣告

侯漢廷指出，賴清德把股市成長當政績，但台灣多少人沒買股票？根據《中央社》報導，實際有交易的人數是564萬，只是台灣的3成，而且多數都是小頻、小額操作。7成的台灣成年人，與股市處於幾乎無緣，而3成的投資人，也未必每個掙錢。

侯漢廷批判，「還是賴清德要公開報明牌，台股必破3萬點，快買台指期？許多台灣人，是縱使告訴他明牌，卻連買股票的閒錢都沒有。莫忘世上苦人多。」

更多風傳媒報導

