股市房市兩樣情 央行芒刺在背

2025年進入第4季，回顧今年台股表現，雖在4月因對等關稅一度受創甚深，但隨著利空快速消化，台股一路震盪走高，相較之下，房市從去年第7波央行理監事會後就一蹶不振，相較於過去台灣股房連動的大行情，我們正處於歷史上少見的局面：股市大好、房市大壞。

會有這種狀況，是拜政府多重管制之賜，不過，當股市成為資金快速成長的新舞台。問題是，當市場長期累積資金動能，一旦政策鬆綁，熱錢勢必如猛虎出閘，更有甚者認為，房市的下一波行情就在不遠處。屆時，當資金主導而非需求驅動，市場或走向「資產富者愈富、居住者愈難」的惡性循環。

另一個層次是，當資金主流由生產轉向資產，靠慢慢累積財富的中產階級，恐被甩在「資產跑道」之外，當房價修正、集中度下降等指標逐漸到位，房市管制放與不放之間，投資市場持續大好或許是央行在第4季理監事會前的變數。

說到底，房市過熱關鍵不在於控制流動性，而在於如何引導資金成為經濟驅動力。

資產繁榮若建立在真實需求、經濟價值與穩健制度上，人人都有機會參與；若建立在資金蠢動、熱錢追逐與制度弱化上，紅利終將集中於少數人手裡。股房雙市的燦爛只是表象，背後潛伏的結構失衡，才是真正的未爆之彈。