股市新手半年賺61%！ 他曝唯一虧錢是「這檔」：友說會到300元





「股市真的這麼好賺，還是只是運氣站在對的一邊？」當新手短時間繳出亮眼成績單，究竟該視為學習成果，還是多頭行情下的幸運樣本，總會引發兩派論戰。近日一名網友在網路論壇PTT股版上分享自己的投資歷程，短短半年累積超過六成報酬率，再度掀起關於「新手運」與風險意識的討論。

該名網友以「股市新手半年心得」為題發文，表示自己今年5月才開立證券帳戶，因資金有限，主要以零股與小額資金進行操作，從約1萬元本金慢慢累積，帳面績效一度來到61%，讓不少人直呼誇張。

原PO回憶，剛進場時是聽信「股票隨便買都會賺」的說法，第一筆投資買進仁寶，投入約6000元，最後賺了300元便覺得相當有成就感。之後陸續跟風買入分割後的0050，也嘗試布局華邦電、國巨等個股，選股方向多半圍繞在基本面成長、價格仍未回到歷史高點的標的。

他也提到，自己偶爾會參考新聞題材，如企業合作、併購或擴廠消息作為輔助判斷，但整體仍屬摸索階段。回顧過去操作，他坦言曾在華邦電小賺約2000元時分批出場，事後反而後悔太早賣出，又在39元附近重新買回一張，形容自己「典型新手心態」。

原PO透露，身邊有在券商擔任分析師的朋友，曾提供停利價位建議，也推薦過濱川、擎亞等個股，不過他強調，自己的投資核心原則很單純，就是「不要虧錢」，獲利當作額外收入，用來加菜或存旅遊基金，甚至希望未來能帶媽媽出國走走。

目前帳上唯一呈現虧損的持股是鴻海，原PO表示這是基於朋友看好未來表現、預期明年有機會突破300元，因此選擇提前布局，暫時抱股觀察。

貼文曝光後，留言區反應熱烈，多數網友給予肯定，紛紛留言「新手運」、「少年股神」、「半年61%猛」、「有賺都給推，希望你能持續好運」、「繼續堅持自己的想法，財富自由絕不是夢」、「恭喜賺錢，會賣的才厲害」、「新手很強啊 我都追高殺低今天開始終於賠不到50」。

不過，也出現不少半開玩笑的推文，鼓吹「可以全職了」、「本金太小」、「信貸、刷卡、開槓桿才會快」，讓部分人擔心是否是在灌迷湯、過度放大短期績效。

另一方面，也有網友理性提醒風險，指出營收創高不代表股價一定創新高，原PO持股中不少屬於題材或循環性質，若遇到修正，波動可能超出想像；也有人點出他是在4月大幅震盪後才進場，本身就佔了行情優勢。

